Vélo Québec donne le coup d'envoi du Festival Go vélo Montréal ce dimanche

MONTRÉAL, le 22 mai 2026 /CNW/ - Le Festival Go vélo Montréal, présenté par le Lait, débute ce dimanche 24 mai avec le Défi métropolitain. Il propose une semaine complète d'activités cyclistes dans la métropole, incluant notamment le Tour la Nuit le vendredi 29 mai et le Tour de l'Île de Montréal le dimanche 31 mai.

Au-delà d'être des événements accessibles permettant à chacun de participer à son rythme, le Festival se veut également un moment rassembleur et festif.

Ainsi, des animations seront proposées au parc Jarry, site de départ et d'arrivée du Tour la Nuit et du Tour de l'Île, incluant des activités pour enfants, des food trucks et des prestations musicales.

Le Lait sera également présent avec une distribution de lait au chocolat, une zone de jeux et la mascotte Calcium, contribuant à l'ambiance festive sur le site.

« Les Producteurs de lait du Québec sont fiers de soutenir, année après année, le Festival Go vélo Montréal et d'encourager les cyclistes de tous âges à rouler dans le plaisir, en famille ou entre amis. À l'image du Festival, nous croyons en l'importance de rassembler nos communautés et de promouvoir de saines habitudes de vie. Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec Vélo Québec pour continuer d'inspirer le dépassement de soi, le mouvement et le bien-être collectif. »

- Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec

La programmation du Festival

Le Défi métropolitain

Dimanche 24 mai - Mirabel

Véritable coup d'envoi de la saison cycliste, le Défi métropolitain invite les participant•es à découvrir une nouvelle région du Grand Montréal chaque année. Pour cette édition, les cyclistes prendront la direction des Laurentides avec un départ de Mirabel à l'Amphithéâtre Jean-Bouchard.

Les parcours traverseront notamment Oka, Deux-Montagnes et Blainville. Une aventure aux paysages variés, des champs aux vergers. Plusieurs options de parcours, de 60 à 150 km, sont offertes afin que chacun puisse choisir une distance qui lui convient.

Conférence du Festival

Jeudi 28 mai à 18 h - En ligne et à l'Esplanade Tranquille

Florence Gall, déléguée générale de la filière France Vélo présentera une conférence intitulée : « Faire plus de vélo(s) en France : une filière, des emplois et des femmes ».

À cette occasion, Mme Gall partagera son expertise sur la structuration et la collaboration des acteurs économiques de l'écosystème vélo français. Elle présentera également les résultats d'une enquête portant sur la féminisation du secteur, ainsi que les recommandations visant à accroître la présence des femmes dans l'industrie et la pratique du vélo.

Afin de poursuivre la réflexion sur ce sujet, un panel réunira ensuite Maude Gauthier, directrice conseils partenaires et gestion du risque chez Cycles Devinci, ainsi qu'Amélie Cossé, directrice et cofondatrice de Momentum Transport Canada.

Le Tour la Nuit

Vendredi 29 mai - Parc Jarry

Chaque année, lors du Tour la Nuit, des milliers de cyclistes parcourent Montréal à la tombée de la nuit, dans une ambiance festive, tandis que les lumières de la ville illuminent cette parade nocturne.

Cette année, Montréal scintillera encore plus fort grâce à l'entreprise québécoise PixMob, chef de file mondial des expériences immersives événementiels, qui illuminera le Parc Jarry à l'arrivée des participant•e•s.

Le parcours de 20 km traversera les arrondissements de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Ahuntsic-Cartierville et Saint-Laurent.

Le Tour de l'Île de Montréal

Dimanche 31 mai - Parc Jarry

Événement phare du Festival, le Tour de l'Île de Montréal permet aux participant•es de découvrir la ville autrement, sur des rues entièrement fermées à la circulation.

Cette année, les parcours de 30 km et de 50 km traverseront les quartiers de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Rosemont-La Petite-Patrie, Le Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie, Le Sud-Ouest et Westmount. L'option Découverte, avec des parcours de 65 ou 90 km, mènera les participant•es jusqu'à la pointe ouest de l'île.

50ᵉ anniversaire des Jeux olympiques d'été de 1976

Cette année, à l'occasion du 50ᵉ anniversaire des Jeux de 1976, le Tour de l'Île de Montréal mettra en valeur cet héritage à travers différentes initiatives.

Sur le parcours, les participant•es découvriront plusieurs sites méconnus liés à cette histoire. Parmi les lieux marquants figure le Centre Étienne-Desmarteau, nommé en hommage au premier Canadien à avoir remporté une médaille d'or.

Au relais, les enfants seront invités à participer à une chasse au trésor leur permettant de récolter des médailles.

Au village du parc Jarry, les participants pourront également visiter les kiosques du Musée McCord Stewart, du MEM et de Montréal Olympique, qui proposeront des expositions en lien avec cette thématique.

Le festival accueillera cette année l'athlète Félix Dolci, gymnaste ayant représenté le Canada aux Jeux de Paris en 2024, à titre de porte-parole.

L'événement recevra également Joannie Rochette, médaillée en patinage artistique et aujourd'hui médecin, à titre d'invitée d'honneur.

Le président-directeur général de Vélo Québec, Jean-François Rheault, et Félix Dolci seront disponibles pour des entrevues avant et pendant l'événement.

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par le Lait, l'événement compte également Sports Experts et Bixi comme commanditaires associés. Vélo Québec remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier dans la réalisation de l'événement ainsi que le gouvernement du Québec et Tourisme Montréal, à titre de partenaires publics. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Depuis 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec.

www.velo.qc.ca

SOURCE Vélo Québec Événements

Renseignements : Vélo Québec, Justine Bérubé, Conseillère aux relations publiques et communication, [email protected], 514 942-0743