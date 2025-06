Bilan du Festival Go vélo Montréal 2025

MONTRÉAL, le 1er juin 2025 /CNW/ - L'édition 2025 du Festival Go vélo Montréal s'est officiellement terminée, alors que les derniers participant•es du Tour de l'Île de Montréal franchissaient la ligne d'arrivée au parc Maisonneuve.

Faits saillants

Le coup d'envoi du Festival a été donné le 25 mai avec le Défi métropolitain. Depuis Brossard, près de 2900 cyclistes ont pris part à la 23e édition de l'événement. Ils ont parcouru les routes de la splendide région de la Montérégie, marquant ainsi le premier grand rendez-vous vélo de la saison.

Dans le cadre de cette édition 2025, Vélo Québec a eu l'honneur d'accueillir Anna Zivarts à titre de conférencière invitée. Elle a présenté une conférence percutante intitulée « Quand conduire n'est pas une option : comment se libérer de la dépendance à l'automobile ». Son intervention a nourri une réflexion essentielle sur les enjeux d'accessibilité et d'inclusion en matière de transport.

Le 30 mai, après un 6@8 convivial et rassembleur au parc Maisonneuve, plus de 17 000 cyclistes ont pris part au Tour la Nuit, un parcours de 21 km sur des rues illuminées de Montréal.

Le Festival s'est clôturé le 1er juin avec la 40e édition du mythique Tour de l'Île de Montréal, qui a rassemblé plus de 18 000 cyclistes. « Ce fut une édition hautement symbolique, marquant quatre décennies de célébration de la culture vélo. Nous sommes extrêmement reconnaissant envers tous les cyclistes qui nous font confiance, année après année, depuis 40 ans! », mentionne Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec.

« Quelle belle énergie pour cette édition 2025 du Festival Go vélo Montréal! Desjardins est fier d'avoir pédalé aux côtés de milliers de passionnés pour célébrer le vélo urbain et encourager un mode de vie actif et durable. Nous remercions chaleureusement les bénévoles pour leur engagement et félicitons tous les cyclistes pour leur ambition et leur détermination », a déclaré Isabelle Garon, première vice-présidente Marketing, Communications, Coopération et Bureau du président du Mouvement Desjardins.

Un immense merci

Le dévouement, l'énergie et le sourire de nos quelque 1700 bénévoles (affectueusement surnommés bénévélos) ont rendu cette édition inoubliable pour tous les participant•es. Un immense merci à chacun et chacune d'entre eux.

Nous souhaitons également exprimer notre profonde gratitude envers nos partenaires, notre porte-parole Julie Ringuette, les milliers de cyclistes qui se joignent à cette aventure année après année, ainsi qu'aux citoyen•nes et commerçant•es des quartiers traversés pour leur accueil chaleureux.

Cette année, près de 40 000 cyclistes, bénévoles et partenaires ont uni leurs forces pour faire de cette grande fête du vélo un succès, créant ainsi un élan collectif qui fait rayonner Montréal. Nous vous en sommes sincèrement reconnaissant.

Rendez-vous en 2026

Le Festival Go vélo Montréal sera de retour en 2026. On a déjà hâte de vous retrouver!

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec.

À propos de Vélo Québec

Depuis 1967, Vélo Québec a pour mission de développer la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec.

www.velo.qc.ca

www.velo.qc.ca

