MONTRÉAL, le 24 juill. 2024 /CNW/ - En collaboration avec plus de 300 organisations engagées pour l'avancement des droits 2SLGBTQIA+, le Festival Fierté Montréal, présenté par Groupe Banque TD en collaboration avec Loto-Québec a invité les communautés 2SLGBTQIA+ ainsi que leur allié•e•s à se joindre aux festivités du 1er au 11 août à Montréal. Le Festival Fierté Montréal a convié les festivalier•ère•s à célébrer la créativité et la résilience des communautés 2SLGBTQIA+ en participant aux plus de 150 activités artistiques, culturelles et communautaires pendant les 11 jours du Festival.

« Dans un contexte où la montée de la haine envers les personnes 2SLGBTQIA+ progresse à un rythme effarant, Fierté Montréal crée, encore et toujours, un espace de célébration sécuritaire et bienveillant où la dignité de tous•tes est respectée. Plus que jamais, nous croyons à l'importance de nous unir afin de visibiliser nos luttes et de rallier nos allié•e•s pour défendre nos acquis et élargir nos droits, » a mentionné Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal.

Le Défilé de la Fierté, le 11 août

Fidèle à sa mission d'amplifier les voix des communautés 2SLGBTQIA+, Fierté Montréal organise le Défilé de la Fierté le 11 août, où un nombre record de plus de 17 000 personnes prendront le boulevard René-Lévesque, à partir de 13h, entre la rue Metcalfe et la rue Atateken pour manifester en faveur de la reconnaissance et le respect des droits des communautés 2SLGBTQIA+ et pour célébrer les avancées dans les luttes. Sous la thématique « À nous l'arc-en-ciel », le Défilé de la Fierté évoque un horizon des possibles, sans discrimination ni injustices envers les personnes 2SLGBTQIA+.

Les Journées communautaires, la réunion de la grande famille 2SLGBTQIA+

Les Journées communautaires, présentées par Air Canada, seront de retour les 9 et 10 août sur la rue Sainte-Catherine Est dans le Village avec une participation record de près de 200 organismes communautaires 2SLGBTQIA+, institutions publiques nationales et internationales, associations syndicales et entreprises, tous impliqués activement auprès des communautés 2SLGBTQIA+.

Un Festival qui reflète la diversité des communautés 2SLGBTQIA+

Le Festival Fierté Montréal se déploiera autour de trois pôles : Urbain, Olympique, Village, visibilisant ainsi la diversité de nos communautés auprès d'un public grandissant.

« Avec près de 240 artistes sur scène, issu•e•s majoritairement de la diversité sexuelle et de genre, ainsi que des communautés racisées, les spectacles du Festival célèbrent la créativité de nos communautés à l'image de notre ville, » a ajouté Chris Ngabonziza, directeur de la programmation et du développement artistique.

Pôle urbain : effervescence au centre-ville de Montréal

Épicentre de la vie culturelle montréalaise, le Quartier des spectacles accueillera des spectacles gratuits sur la Scène Loto-Québec à l'esplanade Tranquille. Entre nous (1er août, 17h) rendra hommage aux arts martiaux, Afro Drag (1er août, 20h), présenté par Ubisoft, mettra de l'avant des artistes Drag afro-descendant•e•s, Pikete (2 août, 17h), présenté par Four Seasons Hôtel Montréal, mettra sur scène la créativité LatinX, Bloc Bollywood (2 août, 20h), présenté par Skip The Dishes, célébrera la culture queer de la diaspora sud-asiatique et Transcendance (3 août, 17h) mettra en valeur les communautés trans. Le 3 août aussi, on accueillera l'étoile montante française Lucky Love qui sera en concert avec Marilyne Léonard (20h). La programmation sur la Scène Loto-Québec se finalisera le 4 août avec une soirée dédiée aux femmes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres : FeminiX (17h), présentée par Rogers, mettant en vedette la légende montréalaise Misstress Barbara.

Également, le Festival Fierté Montréal se déploiera pour la première fois à la Place des Arts. Succès critique et public lors de sa création en 2022, Ciseaux, présenté par Fugues, pièce de théâtre documentaire festive et décomplexée qui ravive les mémoires lesbiennes, sera présentée à la Cinquième Salle du 5 au 7 août (20h). Toujours à la Cinquième Salle, Lumière des Nations accueillera les festivalier•ère•s (1er août, 19h) pour une soirée d'art et de musique autochtone. Les 5 et 6 août, le programme de cinéma 11 Revendications = 11 Courts-métrages (18h30), en collaboration avec image+nation, sera à l'honneur à la Salle Alanis-Obomsawin de l'ONF, en plus d'être disponible gratuitement en ligne tout au long du Festival.

Le Réfectoire du Pavillon Tranquille accueillera une série de conférences mettant de l'avant des enjeux d'inclusion au sein des communautés, organisées en collaboration avec des organismes communautaires 2SLGBTQIA+ : l'intersection entre l'identité queer et les handicaps (2 août, 13h), la place des communautés kink à la Fierté et la contribution de ces communautés aux luttes 2SLGBTQIA+ (2 août, 15h), les obstacles vécus par les personnes migrantes et refugiées 2SLGBTQIA+ au Canada (4 août, 15h) et finalement, un espace pour donner la parole à la jeunesse trans et non-binaire, souvent instrumentalisée dans le débat public (4 août, 13h). À ceci s'ajoute une table ronde sur la discrimination dans le milieu sportif à la Maison du Développement durable (6 août, 14h).

Pendant les deux fins de semaine du Festival s'ajoutent des soirées festives au Club Soda et à la Satosphère de la SAT. Les adeptes de la vie nocturne retrouveront des soirées bien connues des communautés 2SLGBTQIA+ lors d'éditions spéciales Fierté Montréal 2024, comme Supernature, présenté par MAC Cosmetics (1er août), Laylit (2 août), Fantasme (3 août), Pleasuredome (3 août), Unikorn (9 août) et Anges et démons : Bear Playground (10 août). Les billets sont disponibles sur fiertemontreal.com.

Pôle Village : le cœur des communautés 2SLGBTQIA+

En réponse au succès de 2023, une soirée d'humour revient au National! Le 2 août, Des gags et des paillettes (20h), présenté par La Presse, une soirée d'humour queer animée par la désopilante Mona de Grenoble accompagnée d'une flamboyante troupe d'artistes d'ici, dont Coco Belliveau, Tranna Wintour et Sam Cyr.

Sur la rue Sainte Catherine Est, des artistes Drags à talons hauts s'affronteront lors de La course capotée (5 août, 18h), une course à obstacles colorée et divertissante pour la promotion de la santé sexuelle. Les Jardins Gamelin, quant à eux, accueilleront Camping chez Sami (6 août, 18h), un spectacle de variété avec l'artiste Drag néo-brunswickoise Sami Landri. Tout au long du Festival, une programmation déambulatoire sera présentée sur la rue Sainte-Catherine Est, en collaboration avec la SDC Village Montréal. Plus de détails sur le site villagemontreal.ca.

Pôle olympique : la démesure des grands évènements

À partir du 8 août, le site principal du Festival, l'Esplanade du Parc olympique, accueillera sur la Scène TD les grands spectacles gratuits qui rassemblent chaque année des dizaines de milliers de festivalier•ère•s. Combat des tubes (18h), présenté par ICI Musique, avec Eugénie Lépine-Blondeau, Claudine Prévost et Catherine Pogonat, ouvrira le bal et mettra l'ambiance pour ImmiX (20h30), également présenté par ICI Musique avec des artistes adoré•e•s tels que Marjo, Mitsou, Elisapie, Sarahmée et Pierre Kwenders qui partageront la scène avec des artistes de la relève. Le 9 août, le plus grand spectacle Drag jamais présenté à Montréal, la Soirée 100% Drag, mettra de l'avant les artistes Drag d'ici avec MajestiX (19h30), présenté par TD et animé par Barbada, et des artistes Drag issu•e•s des différentes franchises de RuPaul's Drag Race lors de Drag Superstars, présenté par Cabenuva (21h), animé par Rita Baga. Le 10 août la Scène TD s'illumine avec l'incontournable Mundo Disko, présenté par Trojan, mettant en scène les étoiles célébrées internationalement Crystal Waters et France Joli. Le 11 août, en guise de clôture, l'Esplanade du Parc olympique deviendra la plus grande piste de danse en ville avec le très attendu Méga T-Dance, avec des DJs d'ici et d'ailleurs d'envergure comme DJ Mohammad et Kitty Amor.

Reconnaissance aux acteur•rice•s de changement

Par le biais de ses prix communautaires, Fierté Montréal reconnaît l'activisme, la résilience et la contribution d'individus ou de collectifs ayant contribué au rayonnement, à la défense et à l'avancée des luttes 2SLGBTQIA+. Cette année, le Prix Claude-Tourangeau, remis chaque année à un organisme afin de souligner son apport exceptionnel à la lutte contre la sérophobie, est octroyé à l'organisme de santé communautaire Le Dispensaire. Le Prix Bâtisseur, qui souligne la contribution importante d'individus et d'organisations ayant œuvré à la défense des droits des personnes 2SLGBTQIA+ à Montréal et au Québec est décerné à titre posthume à Chloé Viau, militante trans lesbienne fortement impliquée dans le milieu communautaire. Le Prix John-Banks, en honneur de l'activiste 2SLGBTQIA+ derrière la toute première marche de la Fierté à Montréal en 1979 récemment décédé, qui vise à souligner la contribution exceptionnelle d'une personne ou un organisme ayant œuvré à la création et au rayonnement du mouvement de la Fierté, est décerné à Fugues, magazine LGBTQ+ Montréalaise célébrant son 40e anniversaire cette année. La cérémonie de remise de prix aura lieu le 1er août à 19h sur la Scène Loto-Québec, à l'esplanade Tranquille.

Des co-président•e•s d'honneur pour porter nos voix encore plus loin

Les co-président•e•s d'honneur du Festival Fierté Montréal sont des personnes qui grâce à leur engagement, leur talent et leur travail acharné, inspirent et contribuent à améliorer la vie des personnes 2SLGBTQIA+. En 2024, nous accueillons avec fierté Sasha Colby et Ouissem Belgacem. Sasha Colby est une artiste Drag, danseuse et activiste trans originaire d'Hawaï aux États-Unis. Ouissem Belgacem est un footballeur et auteur franco-tunisien qui milite pour la sensibilisation contre l'homophobie dans le milieu sportif.

Cette année, plus que jamais, Fierté Montréal invite les communautés 2SLGBTQIA+ et leurs allié•e•s à joindre le Festival pour célébrer la diversité de nos communautés, pour rejeter la haine et pour faire preuve de solidarité envers les luttes des membres les plus marginalisé•e•s de nos communautés, à l'intersection de multiples discriminations. Pour connaitre l'ensemble de nos revendications, visitez notre site web.

Jamais sans notre fierté!

« Fierté Montréal est un fleuron culturel et social qui attire des milliers de visiteurs chaque année. C'est pourquoi je suis fière de notre contribution d'aujourd'hui, qui permettra non seulement de faire rayonner le festival et la métropole montréalaise à l'international, mais aussi à promouvoir les droits de la communauté 2ELGBTQIA+ partout au Canada. Bonne fierté! » a déclaré l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC.

« Le Festival Fierté Montréal est bien plus qu'une célébration de la diversité ; c'est un rappel puissant de notre engagement collectif envers les droits et la dignité des communautés 2SLGBTQIA+. En ces temps où la montée de la haine et des discriminations persiste, Montréal se tient résolument aux côtés de ces communautés pour défendre l'égalité et promouvoir l'inclusion. Cette année encore, notre collaboration avec Fierté Montréal réaffirme notre détermination à être une ville toujours plus inclusive et accueillante. Joignez-vous en grand nombre aux festivités pour soutenir et amplifier les voix qui enrichissent notre ville, mais surtout, pour festoyer ensemble! », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Jamais sans nos partenaires

Fierté Montréal remercie ses fidèles partenaires, ainsi que ceux et celles qui se sont récemment ajouté•e•s, sans qui il serait impossible de continuer la lutte pour la pleine reconnaissance des droits des communautés 2SLGBTQIA+ : le Groupe Banque TD, partenaire depuis 2008, Loto-Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, Tourisme Montréal, Rogers, Trojan, Cabenuva, la SAQ, Air Canada, Bubly, Radio-Canada, MERCK, Loblaws, sans nom, STM, Bud Light, Hydro-Québec, Fugues, MTL Dans la poche, Cogeco, IN Magazine, La Presse, CTV, Publicité Sauvage, Virgin Radio, Énergie, Rouge, Bell Média, LSTW, Cult, Le Devoir, Petit Futé, Québec Le Mag, Néo, le Vieux-Port de Montréal, le Groupe de recherche et d'intervention psychosociale (GRIP), la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, le Partenariat du Quartier des spectacles, la SDC Village Montréal, le RÉMI, Fierté Canada Pride et InterPride.

À propos de Fierté Montréal

Depuis 2007, Fierté Montréal amplifie les voix des communautés 2SLGBTQIA+ afin d'assurer leur représentation, leur inclusion et la reconnaissance de leurs droits dans la société. Vecteurs de changement social, notre festival, nos initiatives communautaires et nos projets artistiques et culturels célèbrent la créativité et la résilience de nos communautés. À l'écoute et en collaboration avec les communautés 2SLGBTQIA+, nous mettons de l'avant leurs luttes et leurs réalités auprès du grand public et des institutions.

Fierté Montréal présente ses activités à Tiotia:ke, sur le territoire non-cédé de la nation Kanien'kehá:ka. Nous la reconnaissons comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Tiotia:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise.

