Fierté Montréal précise sa position sur le conflit israélo-palestinien

MONTRÉAL, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Devant l'ampleur des souffrances, des pertes de vies humaines et des appels internationaux à une paix immédiate et durable dans le conflit israélo-palestinien, Fierté Montréal condamne le génocide en cours à Gaza, exprime sa solidarité pour le peuple Palestinien et souhaite que la vie des personnes 2SLGBTQIA+ en Palestine, comme de partout à travers le monde, soit respectée et préservée.

La position de Fierté Montréal quant aux violences, quelles qu'elles soient, imposées à des populations ou groupes marginalisés, notamment, les communautés 2SLGBTQIA+, a toujours été claire : nous dénonçons toute forme de violence, nous amplifions les voix des communautés queer, qui, sur nos scènes et dans nos espaces, expriment leur soutien aux peuples opprimés, notamment au peuple Palestinien, et leur opposition au génocide. Nos activités s'inscrivent dans un mouvement historique de lutte contre les oppressions et nous entendons la souffrance des communautés queer montréalaises depuis le début du conflit à Gaza.

Ainsi, en accord avec sa politique de tolérance zéro envers les propos haineux ou l'incitation à la violence et pour faire en sorte que le Festival Fierté Montréal demeure un espace festif et sécuritaire pour toustes, le conseil d'administration de Fierté Montréal a pris la décision de refuser la participation au Défilé de la Fierté d'organisations aux propos haineux. Il s'agit d'une mesure prise dans un contexte géopolitique complexe et motivée par la volonté de maintenir la sécurité émotionnelle et physique des communautés.

Cette décision témoigne d'un choix éthique : celui de refuser que les espaces du Festival Fierté Montréal soient instrumentalisés dans un contexte de conflit où des violations majeures des droits fondamentaux sont en cause.

Le Festival Fierté Montréal reste un espace pour toutes les personnes 2SLGBTQIA+, peu importe leur appartenance culturelle, leur origine, leurs croyances ou tout autre motif de discrimination interdit par la Charte canadienne des droits et libertés. Fierté Montréal continuera à accueillir avec respect et ouverture toustes ceux et celles qui partagent ses valeurs.

Fierté Montréal lance les préparatifs d'un événement festif, inspirant et sécuritaire, au service de plus de 400 000 participant•e•s attendu•e•s. Le Festival se terminera le 10 août prochain avec le tant attendu Défilé de la Fierté, sous la thématique « Fleurir ici, maintenant! ».

Au nom du conseil d'administration, de la direction générale, des dizaines d'employé•e•s qui travaillent nuit et jour et des centaines de contractuel•le•s et de bénévoles qui œuvrent à vous offrir un festival des plus extraordinaires, nous vous souhaitons un magnifique événement.

Fierté Montréal ne fera pas de commentaire supplémentaire à propos du conflit.

À propos de Fierté Montréal

Depuis 2007, Fierté Montréal amplifie les voix des communautés 2SLGBTQIA+ afin d'assurer leur représentation, leur inclusion et la reconnaissance de leurs droits dans la société. Vecteurs de changement social, notre festival, nos initiatives communautaires et nos projets artistiques et culturels célèbrent la créativité et la résilience de nos communautés. À l'écoute et en collaboration avec les communautés 2SLGBTQIA+, nous mettons de l'avant leurs luttes et leurs réalités auprès du grand public et des institutions.

Fierté Montréal présente ses activités à Tiotia:ke, sur le territoire non-cédé de la nation Kanien'kehá:ka. Nous la reconnaissons comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Tiotia:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise.

