Montréal revêt les couleurs de l'arc-en-ciel! - LA 19E ÉDITION DU FESTIVAL FIERTÉ MONTRÉAL, ENCORE PLUS VASTE ET INCLUSIVE

MONTRÉAL, le 23 juill. 2025 /CNW/ - En mobilisant plus de 300 organisations des milieux communautaires, culturels, associatifs et économiques, toutes engagées pour l'avancement des droits 2SLGBTQIA+, le Festival Fierté Montréal, présenté par Groupe Banque TD en collaboration avec Loto-Québec, invite les communautés 2SLGBTQIA+ et leurs allié•e•s à se joindre aux festivités du 31 juillet au 10 août. Imaginé autour de trois pôles, Urbain, Village et Olympique, le Festival Fierté Montréal célébrera la créativité et la résilience des communautés de la diversité sexuelle et la pluralité des genres du centre-ville à l'est de la métropole québécoise.

« Devant l'engouement local et international que suscite le Festival Fierté Montréal, nous poursuivons l'innovation et la consolidation de notre offre festivalière. Grâce à l'appui, la confiance et la solidarité renouvelés de partenaires précieux dans nos trois pôles, nous arrivons à encore une fois amplifier davantage les voix des communautés de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Alors que le recul des droits des communautés s'accélère partout à travers le monde, Montréal brille et revêt fièrement les couleurs de l'arc-en-ciel » souligne Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal.

Le Défilé de la Fierté, une célébration des existences queer

Sous la thématique « Fleurir ici, maintenant! » le Défilé de la Fierté accueillera des dizaines de milliers de participant•e•s le 10 août sur le boulevard René-Lévesque pour célébrer les communautés 2SLGBTQIA+ et mettre en lumière nos revendications. Porté par la thématique « Fleurir ici, maintenant », le Défilé de la Fierté est une invitation à revendiquer notre droit d'éclore, de rayonner pleinement et d'aimer en toute liberté.

Des co-présidences d'honneur pour porter nos voix encore plus loin

Les co-présidences d'honneur du Festival Fierté Montréal sont des personnes qui grâce à leur engagement et leur talent inspirent et contribuent à améliorer la vie des personnes 2SLGBTQIA+. En 2025, nous accueillons avec fierté Ness Murby, premier athlète paralympique ouvertement trans, queer et métis, et Farah Alibay, ingénieure québécoise en aérospatiale engagée en communication scientifique et militante pour plus d'inclusion et d'équité en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM).

Une programmation diversifiée et inclusive

La 19e édition du Festival Fierté Montréal mettra encore une fois à l'avant-scène plus de 250 artistes, dont une très forte majorité d'artistes 2SLGBTQIA+, notamment des artistes racisé•e•s et trans.

Chris Ngabonziza, directeur de la programmation et du développement artistique, ajoute : « La programmation artistique de cette 19e édition est l'aboutissement d'un travail amorcé au fil des trois dernières années -- une démarche collective qui approfondit notre engagement pour l'inclusion. Elle se déploie de manière transversale à travers nos trois pôles, avec une offre riche et toujours ambitieuse; mais c'est surtout une immense célébration de la culture queer, dans toute sa diversité ».

Le Village au cœur des célébrations

Le Village vibrera au son et au talent d'une programmation forte et audacieuse. En collaboration avec le Festival M.A.D. et la SDC du Village, la première édition du Marché Arc-en-ciel mettra de l'avant du 1er au 3 août des entrepreneur•e•s, artistes, artisan•e•s et designers 2SLGBTQIA+. Du 31 juillet au 10 août, la Scène Dovato accueillera des artistes queer d'ici avec des shows drag, rock, burlesque, DJ sets, Bollywood, pop, un spectacle pour enfants et même une course à talons hauts! Au National, la soirée d'humour Des gags et des paillettes, présentée par La Presse, revient les 5 et 6 août, animée par Phil Lacroix et Yann Aspirot --alias Greg et Tom dans la websérie Mon Bro, accompagnés d'artistes d'ici, dont Coco Belliveau, Tranna Wintour, Maxence Garneau et Magalie Saint-Vincent.

Les Journées communautaires, présentées par Cogeco, seront de retour les 8 et 9 août sur la rue Sainte-Catherine Est. Le public est invité à découvrir plus de cent organismes et groupes communautaires, commerces, clubs sportifs et socioculturels impliqués auprès des communautés 2SLGBTQIA+. Les familles sont invitées le samedi 9 août à la Place du Village pour profiter d'activités artistiques pour enfants. En collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles, les Jardins Gamelin seront également aux couleurs de la Fierté les 31 juillet, 1er, 2 et 6 août. Fierté Littéraire est de retour avec une série d'événements mettant de l'avant la création littéraire queer. Le Festival se clôturera d'ailleurs avec L'After T-Dance (10 août), présenté par romeo's gin, au Sainte-Catherine Hall.

Le Festival aura pignon sur rue avec son Quartier général (1306, rue Sainte-Catherine Est), qui hébergera un kiosque d'information, une exposition photo communautaire et la boutique du Festival.

Pôle urbain : diversité au centre-ville de Montréal

Pour une deuxième année consécutive, le Festival Fierté Montréal allumera le centre-ville. Le Quartier des spectacles accueillera des artistes 2SLGBTQIA+ et leurs allié•e•s sur la Scène Loto-Québec à l'esplanade Tranquille. Une succession de spectacles gratuits mettra de l'avant des artistes autochtones lors de Lumière des Nations, présenté par Fugues, et des artistes trans, avec Transcendance (31 juillet); une soirée dédiée aux fxmmes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres avec FeminiX, présentée par Rogers (1 août); un hommage vivant à la culture nocturne et aux révolutions queer avec Mundo Disko, présenté par Merck (2 août), et le spectacle signature ImmiX, présenté par ICI Musique, avec des artistes adoré•e•s tels Lisa LeBlanc, Gabrielle Destroismaisons, Martine St-Clair, Calamine, Safia Nolin et Lennikim qui partageront la scène avec des artistes de la relève (3 août).

« À Loto-Québec, nous avons à cœur de soutenir des événements qui rassemblent, qui inspirent et qui contribuent à célébrer une société plus inclusive. Notre collaboration avec le Festival Fierté Montréal témoigne de notre engagement à promouvoir la diversité, l'inclusion et l'égalité des chances pour toutes et tous, » a exprimé Eric Meunier, directeur de l'engagement sociétal, Loto-Québec.

Le Festival revient à la Place des Arts avec l'hilarant spectacle de Katherine Levac, L'été de ma Fierté! (1 août), avec ses invité•e•s Mona de Grenoble et Anne-Sarah Charbonneau. CinéQueer, une co-présentation avec l'Office national du film du Canada (ONF), offrira trois jours de projections gratuites à la Salle Alanis-Obomsawin (4, 5 et 6 août), en collaboration avec le Festival du Nouveau Cinéma et le Festival image+nation. CinéQueer en ligne sera accessible pendant tout le Festival, en collaboration avec le Festival image+nation. Deux expositions communautaires gratuites auront lieu dans l'Espace ONF du 31 juillet au 6 août.

Le MEM - Centre des mémoires montréalaises accueillera une série de conférences mettant de l'avant des enjeux d'inclusion au sein des communautés, organisées en collaboration avec des organismes communautaires 2SLGBTQIA+ : la grossesse par autrui (2 août, 13h), la bisexualité (2 août, 15h), un dialogue intergénérationnel sur le VIH (3 août, 13h) et un retour historique sur les célébrations de la Fierté à Montréal depuis 1979 (3 août, 15h). Pour sa part, la Cinémathèque québécoise accueillera une table ronde sur les parcours queer en région en Europe et Québec (30 juillet, 16h30).

Les adeptes de la vie nocturne retrouveront des soirées bien connues des communautés 2SLGBTQIA+ lors d'éditions spéciales Fierté Montréal 2025 ainsi que des after officiels pendant les deux fins de semaine du Festival avec sept soirées festives au Club Soda, et à la Société des arts technologiques (SAT).

Pôle olympique : les grands évènements

Dès le 7 août la Scène TD à l'Esplanade du Parc olympique, accueillera les grands spectacles gratuits qui rassemblent chaque année des dizaines de milliers de festivalier•ère•s. Le 7 août le bal s'ouvre avec le plus grand spectacle gratuit de drags au monde, la Soirée 100% Drag, présenté par Cabenuva et animé par Barbada et Rita Baga, qui réunira la royauté des artistes drag locaux•ales et un éventail d'artistes drag issu•e•s des différentes franchises de RuPaul's Drag Race. Le 8 août DistinXion, présenté par Novartis, mettra en lumière des fxmmes queers avec Fefe Dobson, Charlotte Day Wilson et G Flip. Xcellence, une célébration des communautés racisés 2SLGBTQIA+ et de leurs allié•e•s, amènera sur la scène Iniko, Bilal Hassani et Ivy Queen (9 août). Le 10 août, la plus grande piste de danse en ville reçoit l'attendu Méga T-Dance, avec des DJ d'envergure comme Black Flamingo et Marti Frieson.

« La TD soutient depuis longtemps l'ensemble des communautés, y compris les communautés 2ELGBTQ+, et ce, tout au long de l'année. Alors que nous célébrons la Fierté cette année, nous sommes heureux•ses d'appuyer de nouveau le Festival Fierté Montréal--un événement rassembleur qui met en lumière la richesse et la diversité des voix des communautés 2ELGBTQ+. Grâce à La promesse TD Prêts à agir, nous continuons de soutenir des initiatives et des programmes communautaires qui contribuent à avoir une incidence positive dans les collectivités que nous servons," a déclaré Laurence Levy, Première vice-présidente, Réseau de succursales, région du Québec, TD Canada Trust.

Reconnaissance aux acteur•rice•s de changement

Par le biais de ses prix communautaires, Fierté Montréal reconnaît les individus et collectifs ayant contribué au rayonnement, à la défense et à l'avancée des luttes 2SLGBTQIA+. Cette année, le Prix Claude-Tourangeau, remis à un organisme afin de souligner son apport exceptionnel à la lutte contre la sérophobie, est octroyé à GAP-VIES. Le Prix Bâtisseur, qui souligne la contribution à la défense des droits des personnes 2SLGBTQIA+ à Montréal et au Québec est décerné au Conseil québécois LGBT. Le Prix John-Banks, qui vise à souligner la contribution exceptionnelle à la création et au rayonnement du mouvement de la Fierté, est décerné aux Sœurs de la perpétuelle indulgence de Montréal.

Un festival qui place la responsabilité sociale au cœur de sa mission

Le Festival Fierté Montréal poursuit son engagement en matière d'écoresponsabilité, d'accessibilité et de prévention, avec des plans d'action dédiés à la durabilité, à la réduction des risques, à la lutte contre les violences sexuelles, le soutien psychosocial aux artistes et populations vulnérables, et à l'amélioration continue de l'accessibilité, et ce, en collaboration avec une panoplie d'acteurs du milieu, comme RÉZO, le GRIP, le Collectif Social, le Centre psychologique pour artistes, l'Aparté et Kéroul.

« Fierté Montréal, c'est bien plus qu'un festival, c'est une célébration vibrante de la diversité, de la créativité et de la résilience des communautés 2ELGBTQI+. En soutenant des événements comme celui-ci, nous réaffirmons que chacune et chacun doit pouvoir s'épanouir pleinement, aimer librement et participer activement à la vie économique, sociale et culturelle de notre pays. Je suis fière que notre gouvernement appuie Fierté Montréal, ainsi que les innombrables artistes, entrepreneur•e•s et organismes qui rendent nos communautés plus fortes et plus inclusives », a déclaré Marie-Gabrielle Ménard, députée d'Hochelaga-Rosemont-Est, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme).

« Le Festival Fierté Montréal est une vitrine de la diversité qui brille de mille feux, mais aussi un rappel nécessaire que la lutte pour les droits des personnes 2SLGBTQIA+ est loin d'être terminée. Dans un contexte où les discours haineux connaissent une inquiétante recrudescence à travers le monde, plus que jamais, notre solidarité doit être sans faille. La Ville de Montréal est fière de soutenir cette 19e édition du Festival et de réaffirmer qu'elle est, et restera, un espace d'inclusion, d'égalité et d'acceptation pour toutes les personnes. J'invite la population à se joindre en grand nombre aux festivités pour amplifier les voix qui nous élèvent, pour célébrer l'amour et la liberté et pour porter haut les couleurs de la Fierté, » a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Une programmation pour toustes

Consultez la programmation diversifiée et rassembleuse du Festival Fierté Montréal sur notre site web et partez à la rencontre des communautés 2SLGBTQIA+.

Jamais sans nos partenaires

Fierté Montréal remercie ses fidèles partenaires, ainsi que ceux et celles qui se sont récemment ajouté•e•s, sans qui il serait impossible de continuer la lutte pour la pleine reconnaissance des droits des communautés 2SLGBTQIA+ : le Groupe Banque TD, supporteur depuis 2008, Loto-Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, Tourisme Montréal, le Conseil des arts de Montréal, Cabenuva, Rogers, Trojan, la SAQ, Air Canada, Bubly, Radio-Canada, stm, Merck, Loblaws, sans nom, Bud Light, Hydro-Québec, Dovato, Apretude, Fugues, MTL Dans la poche, Cogeco, La Presse, IN Magazine, CTV, Publicité Sauvage, Virgin Radio, Énergie, Rouge, Cult, Le Devoir, GoMag, Petit Futé, Québec Le Mag, Gay City News, Culture Cible, Neo, la SDC du Village, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, le Partenariat du Quartier des spectacles, l'Union européenne à travers sa délégation au Canada, PME MTL Centre-Ville, le Regroupement des évènements majeurs internationaux et Fierté Canada Pride.

À propos de Fierté Montréal

Depuis 2007, Fierté Montréal amplifie les voix des communautés 2SLGBTQIA+ afin d'assurer leur représentation, leur inclusion et la reconnaissance de leurs droits dans la société. Vecteurs de changement social, notre festival, nos initiatives communautaires et nos projets artistiques et culturels célèbrent la créativité et la résilience de nos communautés. À l'écoute et en collaboration avec les communautés 2SLGBTQIA+, nous mettons de l'avant leurs luttes et leurs réalités auprès du grand public et des institutions.

Fierté Montréal présente ses activités à Tiotia:ke, sur le territoire non-cédé de la nation Kanien'kehá:ka. Nous la reconnaissons comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Tiotia:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise.

