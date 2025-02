Le Festival des méduses - Viens ''t'aMÉDUSEr'' avec nous pour la relâche à l'Aquarium!

QUÉBEC, le 13 févr. 2025 /CNW/ - La relâche sera complètement médusante à l'Aquarium du Québec cette année, avec notre Festival des méduses. Du 28 février au 9 mars 2025, découvrez notre animal vedette, la méduse! Les plus curieux pourront toucher les méduses et les plus audacieux pourront même y goûter! Voici un avant-goût de notre programmation spéciale destinée à toute la famille.

Conte des méduses

Les conteuses Félicité la Fée et Madame Prune racontent l'histoire d'Aurélie Lune, la méduse rebelle, le nouveau conte de notre série Les Contes de l'Aquarium.

28 février au 9 mars, à 10h30 et 13h

Goûter aux méduses

Les visiteurs auront la chance de goûter aux méduses! La spécialiste des méduses, Marie-Lyne Deshaies, concoctera des petites bouchées à base de méduses (bien sûr, pas celles de l'Aquarium!). Elle profitera de l'occasion pour parler des propriétés étonnantes de ces invertébrés, qui se retrouvent parfois dans la composition du collagène et dans la liste d'ingrédients de certains produits cosmétiques.

1er-2 mars et 8-9 mars, 11h30 à 13h30

Toucher les méduses

Une première à l'Aquarium! Les visiteurs auront la chance de toucher aux méduses Aurélie-Lune au bassin tactile de la zone côtière.

28 février au 9 mars, 9h à 16h

Animation spéciale avec les méduses

Laissez-vous envoûter par les chrysaoras du Pacifique, les orties de mer japonaises et les méduses constellées. Le petit plus : à certains moments de la journée, un guide animalier fera une animation spéciale, dans le décor tamisé du Pavillon des profondeurs, muni d'une lampe de poche.

28 février au 9 mars, à 10h45 et 13h

Quiz méduses

Alimentation, biologie, reproduction et clonage sont parmi les thèmes abordés dans notre Quiz méduses. Les visiteurs seront invités à résoudre les énigmes pour réussir à ouvrir notre valise au trésor. Ils pourront aussi observer différents stades de vie de ces étranges créatures dans de petits aquariums, ainsi que du plancton, leur aliment de prédilection, à l'aide de microscopes.

28 février au 9 mars, 10h à 12h et 13h à 16h

Maquillage de méduses (activité payante)

Les enfants auront le bonheur d'avoir une jolie méduse sur leur frimousse avec notre artiste maquilleuse.

28 février au 9 mars, 10h à 12h et 13h à 16h (5$)

Toutes ces activités sont gratuites avec l'achat d'un billet d'entrée pour l'Aquarium, à l'exception du maquillage.

