Le Festival des insectes en mode péruvien

QUÉBEC, le 12 avril 2023 /CNW/ - Envie d'un peu d'exotisme et de faire des rencontres pas piquées des vers? Ne manquez pas le Festival des insectes qui revient les 22 et 23 avril 2023 pour une 10e édition à l'Aquarium du Québec. Question de mettre un peu de piquant, on vous amène au Pérou, pays d'Amérique du Sud qui possède une belle diversité d'insectes.

Complètement craquant, vous ne serez pas déçu quand vous ferez la connaissance du dynastes hercules, notre insecte vedette. Muni d'une corne extravagante et doté d'une force herculéenne, pas étonnant qu'on lui ait donné le surnom de roi des scarabées rhinocéros. Avec sa corne, il peut atteindre plus de 16 cm, c'est le plus long scarabée du monde. Il est capable de soulever jusqu'à 800 fois son poids!

Vous pourrez manipuler une foule de bestioles: mille-pattes géants, scorpions, tarentules, mantes religieuses. Plus de 10 000 bibittes grouillantes ou naturalisées vous attendent pour cet événement organisé en collaboration avec la Bibitte Mobile. Les plus audacieux pourront aussi faire des dégustations de grillons.

Métier : chasseur d'insectes

L'entomologiste Pierre-Olivier Ouellet convie petits et grands à son récit de voyage Expédition Pérou. Après avoir visité le Japon, l'Inde, le Népal et Madagascar, le chasseur d'insectes s'est rendu au Pérou pour y dénicher des spécimens rares. Il vous transmettra sa passion contagieuse pour le merveilleux monde des insectes.

Question de se mettre dans l'ambiance des pays d'Amérique du Sud, un duo de musiciens péruviens vous charmera avec ses musiques à saveur latine.

