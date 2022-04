Le Face-à-face francophone : débats oratoires à l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 28 avril 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de ses activités institutionnelles, l'Assemblée nationale du Québec a tenu, le 25 avril dernier, un concours de débats oratoires auquel participaient neuf jeunes de 17 à 22 ans, le Face-à-face francophone.

C'est dans l'agora du pavillon d'accueil que les débats en formule un contre un se sont tenus et que les membres du jury formé de cinq parlementaires ont évalué les capacités oratoires des participants et participantes. Le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis, dirigeait ce jury.

« C'est avec un immense plaisir que nous avons tenu cette joute oratoire, dans l'enceinte de l'hôtel du Parlement, où des jeunes de plusieurs régions du Québec ont débattu et pris position sur divers sujets d'actualité. Ces duels furent des plus intéressants et nous avons découvert des candidates et candidats passionnés par des sujets qui les animent tels que la protection de l'environnement, l'économie du partage ou encore l'utilisation des réseaux sociaux », a mentionné M. Paradis.

Outre le président, le jury était composé de parlementaires membres de la Section du Québec de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, soit Mme Maryse Gaudreault, vice-présidente de l'Assemblée nationale, M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, M. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine, et M. Vincent Marissal, député de Rosemont.

À la fin des face-à-face, trois finalistes parmi les neuf participants et participantes ont dû émettre leur point de vue sur un enjeu en lien avec l'actualité; enjeu qui leur a été communiqué sur place.

Ce premier Face-à-face francophone, animé par M. Pierre-Yves Lord, a permis à l'Assemblée nationale, en partenariat avec Élections Québec, de démontrer l'intérêt de la jeunesse pour la démocratie et la participation citoyenne. Une personne parmi les jeunes a remporté une bourse de 1 000 $. Pour regarder cet événement et connaître la personne gagnante, soyez des nôtres le dimanche 1er mai, à 18 h 30, sur le Canal de l'Assemblée, ou sur nos différentes plateformes numériques, pour la diffusion de cette émission spéciale.

