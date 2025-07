OTTAWA, ON, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Pour la deuxième fois cette année, le Carrousel de la GRC a eu l'honneur d'accueillir un membre de la famille royale britannique.

Le 1er juillet, Son Altesse Royale le duc d'Édimbourg s'est rendu aux écuries du Carrousel pour une série d'événements commémoratifs. Il a inspecté la troupe du Carrousel, a reçu une paire de bottes d'équitation de cérémonie, puis a rencontré Balmoral, un poulain de 11 semaines, nommé ainsi en l'honneur du château écossais préféré de la défunte reine Elizabeth II.

À cette occasion, le duc a également reçu une médaille d'ancienneté, une décoration décernée aux membres réguliers de la GRC qui jouissent d'une réputation irréprochable après au moins 20 années de service. La médaille d'ancienneté lui a été remise puisqu'il est un sous-commissaire honoraire de la GRC depuis 2007. La coutume veut que les membres de la famille royale qui remplissent un rôle honoraire répondent à tous les critères d'admissibilité à la médaille d'ancienneté dès leur nomination.

« Nous avons été ravis de passer la fête nationale du Canada en compagnie du duc d'Édimbourg. Sa présence aux écuries du Carrousel a suscité un immense sentiment de fierté patriotique chez l'ensemble de la troupe et du personnel de soutien », a déclaré le surintendant principal Sébastien Brillon, responsable de la Sous-direction du Carrousel et du patrimoine.

Pendant près de 130 ans, la GRC -- et plus particulièrement le Carrousel -- a partagé de nombreux moments privilégiés avec la famille royale. On citera notamment l'échange de chevaux qui a débuté en 1969, l'escorte de membres de la famille royale lors de visites officielles au Canada, la participation à des couronnements remontant à 1902 et au jubilé de platine de la reine Elizabeth II, la conduite de son cortège funèbre en 2022 et la participation au couronnement du roi Charles III en 2023. Le 27 mai, lorsque le roi Charles III a lu le discours du Trône à l'ouverture de la 45e législature du Parlement canadien, la GRC était fière d'escorter Leurs Majestés le roi Charles et la reine Camilla à l'édifice du Sénat à Ottawa.

« La Gendarmerie royale du Canada est fière de la relation de longue date qui l'unit à la famille royale. C'est un honneur d'avoir accueilli Son Altesse Royale le duc d'Édimbourg aux écuries du Carrousel et d'avoir écrit un nouveau chapitre important de cette relation historique » , a déclaré le commissaire de la GRC, Mike Duheme, qui a accueilli le duc d'Édimbourg à son arrivée aux écuries et l'a accompagné tout au long de la visite.

Tournée du Carrousel

Au cours de l'été, le Carrousel s'arrêtera en Ontario, en Alberta, au Québec et aux Territoires du Nord-Ouest. Consultez le calendrier de la tournée du Carrousel pour trouver un endroit où il se produira près de chez vous.

Faits saillants

La famille royale et la GRC

Les débuts de la relation entre la GRC et la famille royale remontent à 1897, lorsque des membres de la Police à cheval du Nord-Ouest ont participé au jubilé de diamant de la reine Victoria à Londres, en Angleterre.





à Londres, en Angleterre.

En 1904, le roi Édouard VII a conféré le qualificatif « royal » à la Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest, la rebaptisant du même coup la Royale Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest.







Pendant plus d'un siècle après ces événements, la GRC -- et le Carrousel -- a entretenu des liens étroits avec la famille royale, notamment avec la reine Elizabeth II. La princesse Elizabeth avait manifesté un intérêt particulier envers les membres de la GRC qui participaient au défilé pendant le couronnement de son père, le roi George VI.







Pendant le règne de la reine Elizabeth II, la GRC lui a offert huit chevaux : Burmese (1969), Centenial (1973), James (1998), George (2009), Elizabeth (2012), Sir John ( 2016) et Kluane et Darby (2019).





Kluane et Darby (2019).

Le 19 septembre 2022, cinq membres de la GRC ont dirigé le cortège funèbre de la reine Elizabeth II à Londres (Angleterre) à sa demande. Quatre des membres montaient d'anciens chevaux du Carrousel, soit George, Elizabeth, Sir John et Darby, chacun ayant été offert à la reine Elizabeth II par la GRC à divers moments de son règne.







Le 27 mai 2025, la GRC a fourni une escorte royale à Leurs Majestés le roi Charles III et la reine Camilla, de la Banque du Canada à l'édifice du Sénat où le roi a participé à l'ouverture de la 45 e législature du Canada . L'escorte était composée de 24 chevaux et cavaliers du Carrousel, dont deux tirant le landau officiel, l'un des carrosses réservés aux événements officiels. La garde du guidon de la GRC avec un drapeau aux couleurs régimentaires faisait aussi partie de l'escorte.





à l'édifice du Sénat où le roi a participé à l'ouverture de la 45 législature du . L'escorte était composée de 24 chevaux et cavaliers du Carrousel, dont deux tirant le landau officiel, l'un des carrosses réservés aux événements officiels. La garde du guidon de la GRC avec un drapeau aux couleurs régimentaires faisait aussi partie de l'escorte.

La tradition s'est poursuivie en 2023 lorsque la GRC a offert au roi Charles III la jument Noble à l'occasion du 150 e anniversaire de la GRC.





anniversaire de la GRC.

La GRC entretient des liens étroits avec le roi, qui est le commissaire honoraire de la GRC depuis 2012 et a été récemment nommé commissaire en chef de la GRC.

Liens connexes

Lien : Le duc d'Édimbourg célèbre la fête du Canada avec le Carrousel | Gendarmerie royale du Canada

SOURCE Royal Canadian Mounted Police Media Relations and Issues Management

Coordonnées: Relations avec les médias de la GRC, [email protected], 613-843-5999