TORONTO, le 21 août 2022 /CNW/ - Les membres de l'Association médicale canadienne (AMC) et les membres de délégation ayant participé aujourd'hui à l'Assemblée générale annuelle de l'AMC ont accueilli le 155e président de l'organisation, le Dr Alika Lafontaine, premier président autochtone de l'histoire de l'AMC. Le Dr Lafontaine est d'ascendance oji-crie, métisse et insulaire du Pacifique; il est né et a grandi sur le territoire visé par le traité 4, dans le sud de la Saskatchewan.

Anesthésiologiste à Grande Prairie, en Alberta, le Dr Lafontaine utilise sa tribune pour améliorer les soins offerts aux Autochtones en créant des possibilités de collaboration entre leurs communautés et les médecins, les parlementaires et les responsables des orientations politiques. Déterminé à éliminer les écarts de qualité des soins entre les patients autochtones et les patients non autochtones dans tout le pays, le Dr Lafontaine a élaboré et codirigé une stratégie nationale - l'Alliance en santé des Autochtones - avec des organisations territoriales représentant 150 Premières Nations et plusieurs organisations de santé nationales. Cette stratégie a ensuite été soumise au gouvernement fédéral au nom de ces Premières Nations pour susciter des changements au sein du système de santé.

« À titre de nouveau président de l'AMC, je veux que mes collègues médecins sachent que leur combat me tient à cœur, et je m'engage fermement à faire avancer les choses pour créer un avenir meilleur, a déclaré le Dr Lafontaine. Ensemble, nous repenserons le rôle et l'identité des médecins et trouverons des moyens de mieux collaborer avec les patients et les équipes de soins. Nous construirons l'avenir des soins de santé au Canada. »

En plus de son travail de représentation, le Dr Lafontaine est un conseiller chevronné qui, au cours des 20 dernières années, a occupé divers postes de direction dans le secteur de la santé, notamment à l'Association médicale de l'Alberta, au Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, à SoinsSantéCAN et à l'Association des médecins autochtones du Canada.

La Dre Kathleen Ross devient présidente désignée

Pendant l'AGA, la nomination de la Dre Kathleen Ross à titre de présidente désignée de l'AMC a été confirmée pour 2023-2024. La Dre Kathleen Ross est médecin de famille à Coquitlam et à New Westminster (C.-B.), où elle effectue des tâches cliniques en soins primaires communautaires ainsi qu'en obstétrique et en assistance chirurgicale - notamment en chirurgie cardiovasculaire - à l'Hôpital Royal Columbian. Elle commencera son mandat à la présidence de l'AMC en août 2023.

La Dre Katharine Smart termine sa présidence

La Dre Katharine Smart termine son mandat à la présidence de l'AMC, après une année à promouvoir la restructuration du système de soins de santé, mis à mal par une pandémie qui a accentué les problèmes structurels auxquels étaient déjà confrontés les médecins canadiens et leur patientèle. « Le moment est venu de travailler ensemble à l'amélioration du système de santé pour tous et pour toutes. Des solutions existent; il faudra avoir le courage et la volonté de les mettre en œuvre. La dernière année nous a montré que la collaboration entre les organisations et les différents ordres de gouvernement est essentielle pour créer un système de santé fonctionnel et viable, apte à fournir à la population canadienne les soins dont elle a besoin. »

