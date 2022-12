Le DPCP élargit sa ligne d'information juridique aux personnes victimes de violence conjugale

QUÉBEC, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Les personnes victimes de violence conjugale qui hésitent à porter plainte à la police peuvent dès aujourd'hui joindre une procureure aux poursuites criminelles et pénales du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour obtenir de l'information fiable et pertinente sur le processus judiciaire, le traitement d'une plainte policière et l'autorisation d'une poursuite.

En 2018, le DPCP mettait en place une ligne de renseignement destinée aux personnes victimes de violence sexuelle hésitant à porter plainte ainsi qu'aux organismes leur venant en aide. Depuis, près de 1000 personnes victimes ont pu consulter une procureure par le biais de cette ligne.

La Ligne info DPCP violence conjugale et sexuelle est désormais accessible aux personnes victimes de violence conjugale, ainsi qu'aux intervenants qui les soutiennent.

Par ce service élargi, le DPCP souhaite soutenir les personnes victimes de crimes commis dans un contexte de violence conjugale dans le processus pouvant les conduire à dénoncer, tout en contribuant à leur sentiment de confiance à l'égard du système de justice.

Celles-ci peuvent obtenir de l'information portant notamment sur l'autorisation d'une poursuite, la dénonciation policière, le déroulement du processus judiciaire, l'accompagnement offert par les procureurs du DPCP tout au long de leur passage au sein du système de justice ainsi que sur les mesures pouvant faciliter leur témoignage à la cour, et ce, avant même de décider de dénoncer à la police.

Les procureures répondantes sont spécialement formées pour répondre de manière empathique aux préoccupations des personnes victimes de violence conjugale et sexuelle.

Citation de Me Josée Lemieux, procureure en chef du Bureau des mandats organisationnels du DPCP :

« Malheureusement, les violences conjugale et sexuelle vont souvent de pair. Ainsi, il arrive fréquemment que des personnes victimes de violence sexuelle nous appellent pour nous exposer des situations concernant également la violence conjugale. »

« Notre ligne de renseignement élargie à cette clientèle vulnérable permettra de mieux accompagner ces femmes en quête de réponses. C'est une façon très concrète de les soutenir dans leurs démarches, de les accompagner, avant même que des procédures judiciaires soient entamées. »

Citation de Me Patrick Michel, directeur des poursuites criminelles et pénales :

« La violence conjugale est un fléau auquel le DPCP porte une attention toute particulière. La protection et le soutien des victimes vulnérables qui s'engagent dans le du processus judiciaire, particulièrement les femmes victimes de violences sexuelle et conjugale, se trouvent au cœur des priorités de notre institution et de ses procureurs. »

« Les Journées d'action contre la violence faite aux femmes sont l'occasion de rappeler l'importance de lutter contre ce phénomène extrêmement préoccupant et de multiplier les efforts en ce sens. »

La Ligne info DPCP violence conjugale et sexuelle est en activité du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, au numéro suivant : 1 877 547-DPCP (3727). Ce service est gratuit et confidentiel.

Il s'ajoute aux autres initiatives du DPCP pour mettre en œuvre les recommandations du rapport Rebâtir la confiance, ainsi qu'à la mise en ligne de la section Web Accompagnement des personnes victimes d'un crime, en collaboration avec le ministère de la Justice du Québec.

Pour les personnes victimes de violence conjugale ou sexuelle qui sont déjà engagées dans le processus judiciaire et qui souhaiteraient obtenir des informations concernant leur dossier, elles peuvent s'adresser directement au procureur qui en est responsable.

