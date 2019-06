Le don de soi qui fait du bien : Les employés de BMO participent à la Journée de bénévolat de BMO 2019

MONTRÉAL, le 11 juin 2019 /CNW/ - Tout au long de la semaine du 11 juin, des milliers d'employés de BMO Groupe financier de partout au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni participent à des projets de bénévolat dans leurs collectivités locales dans le cadre de la Journée de bénévolat de BMO. L'initiative incarne la raison d'être de la Banque - avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires - en créant des partenariats avec des organismes communautaires qui promeuvent une société inclusive.

Les organisations avec lesquelles BMO s'est associée cette année comprennent des organismes de soutien aux centres communautaires et de loisirs, aux enfants et aux jeunes, aux établissements médicaux, aux banques alimentaires, aux refuges pour sans-abri, aux maisons de retraite et à la communauté LGBTQ2 +.

« Depuis plus de 200 ans, BMO s'engage dans les collectivités dont nos employés et nos clients font partie », a déclaré Mona Malone, chef - Talent et culture et Ressources humaines, BMO Groupe financier. « La Journée annuelle de bénévolat de BMO est pour nous l'occasion de créer un changement positif dans nos collectivités. C'est un reflet de notre raison d'être, avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, en nous efforçant d'améliorer la vie des membres de nos collectivités pour créer des perspectives économiques inclusives.

Exemples de projets mis de l'avant dans le cadre de la Journée de bénévolat de BMO :

Porter assistance à Centraide au Canada et aux États- Unis de diverses manières, notamment en soutenant des programmes parascolaires, en distribuant des sacs à dos remplis de fournitures scolaires aux élèves et en emballant des trousses contenant des produits de bien-être pour les sans-abri.

Participer à des programmes garantissant l'accès des plus vulnérables à de la nourriture par l'entremise de banques alimentaires locales et d'autres organismes de lutte contre la faim, y compris la Croix-Rouge.

Partout au Canada et aux États-Unis, soutenir des organisations qui aident les jeunes de leur région, notamment le YMCA, les Grands Frères Grandes Sœurs et les Repaires jeunesse.

Au Canada, les États-Unis et au Royaume-Uni participer à des tâches de construction, de jardinage et de nettoyage des manoirs Ronald McDonald. De plus, les employés de BMO ont préparé des repas faits maison pour les familles séjournant dans les manoirs afin de les soulager après leur séjour à l'hôpital.

À Toronto et à Chicago, offrir des conseils de mentorat aux demandeurs d'emploi, en particulier à ceux qui rencontrent des obstacles dans leur quête d'une carrière durable et enrichissante.

