WMS pour fournir des fonctionnalités avancées pour la distribution matériel électrique.

MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ -- Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un chef de file mondial en matière de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui que Kirby Risk, une entreprise de distribution, de fabrication et de logistique de matériel électrique qui possède plus de 40 succursales dans le Midwest et le Sud-Ouest, a choisi Elite™ WMS pour la Distribution Électrique, le système de gestion d'entrepôt de Tecsys, pour moderniser ses opérations de traitement des commandes. En mettant en œuvre le WMS conçu par Tecsys et intégré à son ERP Eclipse, Kirby Risk améliore l'efficacité de son entrepôt, augmente la précision de son inventaire et maintient les normes les plus élevées en matière de service à la clientèle.

Fort d'une longue expérience dans la distribution électrique, Kirby Risk propose des fournitures électriques, des solutions d'automatisation et une expertise technique, à un large éventail de clients industriels, commerciaux et d'entrepreneurs. Le réseau de distribution de l'entreprise prend en charge les fonctions critiques de la chaîne d'approvisionnement, en veillant à ce que les clients aient accès aux bons produits au moment et à l'endroit où ils en ont besoin. En s'appuyant sur le WMS Elite™ de Tecsys, Kirby Risk rationalisera les processus d'entrepôt et améliorera l'exécution des commandes, ce qui se traduira par une plus grande efficacité opérationnelle.

« Chez Kirby Risk, nous nous engageons à fournir des solutions d'approvisionnement électrique fiables qui aident nos clients à garder une longueur d'avance dans un paysage concurrentiel », a déclaré Joe Hart, vice-président directeur de Kirby Risk Corporation et vice-président principal des opérations de Kirby Risk Electrical Supply. « Le WMS Elite™ de Tecsys intégré à notre écosystème Eclipse nous fournit les outils nécessaires pour améliorer la productivité, réduire les coûts et assurer un service cohérent et de haute qualité, ce qui renforce notre position de chef de file dans le domaine de la distribution de matériel électrique. »

Le WMS Elite™ de Tecsys présente des fonctionnalités spécialement conçues pour les environnements de distribution complexes, dont celui de la distribution de matériel électrique. Ses fonctionnalités perfectionnées - de la gestion de la coupe des fils et de l'optimisation volumétrique à l'intégration de l'automatisation - aident les entreprises comme Kirby Risk à rationaliser leurs opérations tout en améliorant la précision et les normes de service. En modernisant ses opérations d'entrepôt avec Tecsys, Kirby Risk se positionne pour bénéficier d'une croissance soutenue et d'une plus grande souplesse de la chaîne d'approvisionnement.

« Nous sommes fiers de nous associer à Kirby Risk pour améliorer l'exécution de sa chaîne d'approvisionnement » a déclaré Bill King, chef de la direction générale du revenu chez Tecsys. « Notre WMS Elite™ est conçu pour gérer les exigences uniques de la distribution de matériel électrique, en offrant la visibilité en temps réel, la précision et l'évolutivité nécessaires pour soutenir un succès commercial à long terme. »

Tenez-vous au courant des dernières nouvelles de Tecsys en vous connectant à LinkedIn.

À propos de Kirby Risk

Kirby Risk Corporation est une organisation à multiples facettes, spécialisée dans la fourniture de solutions innovantes dans les domaines de l'approvisionnement, de la fabrication et de la logistique de matériel électrique. Kirby Risk offre son expertise technique, sa gestion logistique et ses produits de haute qualité dans plus de 40 succursales situées dans l'Indiana, l'Illinois, l'Ohio et la Géorgie, afin d'aider ses clients à renforcer leur position concurrentielle. L'entreprise propose une large gamme de services, notamment le matériel électrique, la vente et la réparation d'appareils électriques, la fabrication de harnais de câblage/câbles et la fabrication de composants industriels.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

Copyright © Tecsys Inc. 2025. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

Relations publiques : Adam Polka [email protected]; Informations générales : [email protected]; Relations avec les investisseurs : [email protected]; Par téléphone : (514) 866-0001 ou (800) 922-8649