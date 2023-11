MONTRÉAL, le 23 nov. 2023 /CNW/ - CargoM, la Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, est heureuse d'annoncer la nomination de son directeur général, Mathieu Charbonneau, comme chevalier de l'Ordre de la Couronne du Royaume de la Belgique. L'Ordre de la Couronne est décerné par l'État belge à des individus ayant collaboré avec la Belgique, notamment dans le cadre d'activités commerciales et industrielles.

À l'occasion de la Fête du Roi de la Belgique, le 15 novembre dernier, l'Ambassadeur de Belgique au Canada, M. Patrick Van Gheel, a remis à M. Charbonneau cette grande distinction en reconnaissance des services rendus au Royaume de la Belgique dans le secteur plus spécifique du transport et de la logistique.

Depuis l'arrivée de M. Charbonneau à la tête de CargoM en 2013, ce dernier a eu l'occasion de collaborer fréquemment avec la Belgique. Le lien de transport et de logistique qui unit le Québec et la Belgique est fort d'histoire. Le transport maritime étant au cœur des chaînes logistiques, CargoM et le Port de Montréal ont un lien commercial solide avec le Port d'Anvers-Bruges, un corridor maritime stratégique entre les marchés européens et les Amériques. M. Charbonneau a été invité à collaborer à différents événements avec la Belgique et a participé activement à la venue du Roi Philippe au Québec en 2018 en organisant un séminaire sur le transport et la logistique au Port de Montréal. En 2022, M. Charbonneau a été invité par le gouvernement de la Flandre pour représenter le Canada dans le Flanders Inspires International Visitors Programme (FIIVP) sur la logistique durable et innovante.

« Durant votre vie tant professionnelle que personnelle, monsieur Charbonneau a véritablement tissé des liens de plus en plus étroits avec la Belgique, jusqu'à devenir une référence dans le monde de la logistique et du transport au Canada et au-delà. Malgré vos responsabilités, vous êtes resté une personne humble et accessible et vous avez toujours à cœur de privilégier le rassemblement et la collaboration. Nous vous remercions pour votre travail et sommes heureux que vous ayez été nommé chevalier de l'Ordre de la Couronne à l'occasion de la Fête du Roi », a déclaré M. Geert Vansintjan, consul général de la Belgique au Canada.

« Recevoir cette distinction est un réel honneur pour moi et je la partage avec l'ensemble des membres et partenaires de CargoM. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu la chance d'échanger et de consolider ce lien d'échange commercial et de collaboration qui nous unit avec la Belgique. J'ai rencontré des acteurs en transport qui sont passionnés et innovants, j'ai aussi découvert un pays, une culture et des gens extraordinaires. Je veux mentionner plus spécifiquement certains individus avec qui je me suis lié d'amitié à travers les années, soit le Consul général de Belgique à Montréal, M. Geert Vansintjan, M. Yves Lapere de Flanders Investment & Trade, M. Michel Bricteux de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers, M. Luc Arnouts du Port D'Anvers-Bruges, M. Kris Neyens du VIL et mon grand ami M. Bernard Piette de Logistics In Wallonia. Encore merci, et soyez assurés que cette collaboration va continuer très longtemps », déclare M. Mathieu Charbonneau, directeur général, CargoM, grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal.

Créée en 2012, CargoM (cargo-montreal.ca -- @CargoMtl) rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectoriels, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le gouvernement du Québec et par l'ensemble de ses membres.

