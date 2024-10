MONTRÉAL, le 8 oct. 2024 /CNW/ - CargoM, la Grappe métropolitaine de logistique et de transport de Montréal, est fière d'avoir présenté la 9e édition de sa Journée carrières, en collaboration cette année avec L'Événement Carrières, leader québécois dans l'organisation de salons dédiés à l'emploi et à la formation. Cet événement d'envergure s'est tenu les 2 et 3 octobre au Palais des congrès de Montréal, rassemblant sous un même toit le Salon de l'emploi et de la formation continue et la Foire Nationale de l'emploi, accueillant plus de 20 000 visiteurs.

Le pavillon Transport et logistique, présenté par CargoM, a mis en lumière les opportunités dans ce secteur clé grâce à la participation de membres tels que le Canadian National, la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent, Logistec, MSC Canada, et le Cégep André-Laurendeau. Un merci tout particulier à Camo-Route et au Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme (CFTR), qui ont captivé les visiteurs avec leur simulateur de conduite de camion, ainsi qu'à l'Association des employeurs maritimes (AEM), présente avec un simulateur d'opération de grues.

Au total, des centaines de postes étaient à pourvoir, témoignant de la diversité des carrières offertes dans l'industrie.

CargoM reste fermement engagée à travailler en étroite collaboration avec ses membres et ses partenaires pour promouvoir les carrières et les formations du secteur de la logistique et du transport de marchandises. Alors que la rareté de main-d'œuvre persiste, notamment dans les secteurs du camionnage et du maritime, il est essentiel de continuer à valoriser et à démystifier notre industrie. Grâce à nos efforts conjoints, les projets et les initiatives de CargoM, menés par notre chantier dédié à la main-d'œuvre, visent à attirer de nouveaux talents et à faire découvrir les nombreuses carrières et formations disponibles.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectoriels, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur. D'une importance capitale pour le développement de la grande région métropolitaine, il représente près de 130 000 emplois, 6 000 établissements et plus de 8,7 milliards de dollars annuellement en retombées économiques dans le Grand Montréal.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) et par l'ensemble de ses membres.

