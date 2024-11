MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - CargoM, la Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, souligne aujourd'hui avec enthousiasme l'arrivée dans son équipe de Louis-Phillipe Allard à titre de directeur général.

Louis-Philippe cumule vingt ans d'expérience en direction des opérations, en développement de partenariats stratégiques et en organisation d'événements internationaux de grande envergure. Après avoir exercé des rôles clés au Forum économique international des Amériques (FEIA) et dans l'expansion de l'organisation dans 5 villes, il a joint à l'équipe de Finance Montréal, la grappe financière du Québec, au printemps 2022 pour relancer, dans sa nouvelle mouture, le Forum Fintech Canada, aujourd'hui le plus grand événement en technologie financière au pays.

« CargoM est un acteur important pour l'industrie du transport de la logistique dans le Grand Montréal et je suis heureux de participer à cette nouvelle aventure avec toute l'équipe qui est déjà en place. Je suis fier de joindre cette grappe de renom, dont la pertinence n'est plus à démontrer et c'est avec joie et motivation que j'occuperai mes nouvelles fonctions. Je travaillerai à maintenir et développer la synergie qui s'opère entre les membres, les partenaires et les différents paliers de gouvernement et qui est nécessaire à l'atteinte de nos objectifs. Le secteur du transport et la logistique est vital pour nos communautés et est essentiel à l'essor de notre métropole, j'ai très hâte de contribuer à son rayonnement. »

- Louis-Phillip Allard, directeur général de CargoM

« En mon nom et au nom du conseil d'administration, je souhaite la bienvenue à M. Allard. Sa vaste expérience permettra à la grappe de poursuivre sa mission de rassembler notre secteur autour de projets concertés qui sont bénéfiques à l'ensemble de notre industrie. Notre chaîne logistique doit relever de nombreux défis, mais ces derniers représentent également de belles opportunités afin de la rendre encore plus fluide, résiliente et verte. Je suis persuadée que M. Allard s'acquittera de son nouveau mandat avec brio et sera en mesure de donner un nouveau souffle à CargoM. Je profite de cette occasion pour remercier l'équipe de la permanence pour leur leadership durant la transition. Ils ont maintenu la barre et ont été exceptionnels. CargoM était entre bonnes mains et M. Allard a la chance de joindre une équipe dynamique et passionnée. »

- Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal et présidente du conseil d'administration de CargoM

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (cargo-montreal.ca) rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectoriels, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur. D'une importance capitale pour le développement de la grande région métropolitaine, il représente près de 130 000 emplois, 6 000 établissements et plus de 8,7 milliards de dollars annuellement en retombées économiques dans le Grand Montréal.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) et par l'ensemble de ses membres.

SOURCE CargoM

Pour de plus amples informations : CargoM, Yves Murray, 514 508-2609, poste 226, [email protected]|