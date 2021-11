Le Dîner Olo : 223 000 $ pour 30 ans de bébés en santé !

« Cette édition anniversaire a réuni plus de 280 participants du milieu des affaires qui font partie de la grande famille Olo, une communauté qui a à cœur la prévention et la santé des bébés du Québec. Ce succès permettra à la Fondation Olo de poursuivre sa mission : donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir des habitudes alimentaires saines tôt dans la vie », ont applaudi les deux coprésidents d'honneur du Dîner Olo, M. Martin Gingras, vice-président Particuliers - Ouest du Québec à la Banque Nationale, ainsi que M. Alain Ménard, vice-président principal - Exploitation de détail chez Sobeys.

Présenté par la Banque Nationale et les bannières Les Marchés Tradition et Marché Bonichoix, l'événement s'est déroulé sur une plateforme interactive qui réunissait virtuellement les participants autour d'un repas gastronomique signé et livré par Agnus Dei Traiteur.

Une mobilisation qui témoigne de l'importance des besoins

Le Dîner a culminé avec l'annonce d'un profit net de 223 000 $ pour la Fondation Olo. En fait, l'encan interactif et ouvert à tous a permis d'amasser 27 400 $ grâce aux nombreux donateurs et la mobilisation d'entreprises locales, dont plusieurs sont dirigées par des femmes proches de la mission, qui ont généreusement offert plus de 150 lots.

« Ensemble, nous avons souligné 30 ans d'impact de la Fondation Olo. Nous l'avons fait dans un contexte où les conséquences de la pandémie se font toujours sentir sur les tout-petits et sur leur famille et où notre mission est plus essentielle que jamais. Nous nous réjouissons tous du succès de ce 18e Dîner Olo. Partenaires et donateurs ont répondu présents malgré la distance imposée, et ce, bien au-delà du grand Montréal. Tous les artisans de ce succès auront démontré qu'ils croient à notre mission, à la prévention et à l'importance de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie », a déclaré Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo.

Des personnalités livrent des messages émouvants

Le Dîner Olo était animé pour une seconde fois par Élyse Marquis, qui a accompagné les spectateurs à travers plusieurs beaux moments ayant égayé l'événement. Entre autres, la chanteuse Mélissa Bédard a offert deux prestations musicales ainsi qu'un touchant témoignage concernant sa propre expérience avec le suivi Olo lors de sa première grossesse. Qui plus est, Ricardo et sa fille Béatrice Larrivée se sont également exprimés sur la pertinence de la mission de la Fondation.

La Fondation Olo tient à remercier chaleureusement la participation de M. Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, qui a partagé une vidéo dans laquelle il souligne les 30 ans de la Fondation et l'importance de ses services pour la santé et pour le développement des bébés au Québec. La Fondation souligne également la présence de Jennifer Maccarone, députée libérale dans Westmount-Saint-Louis et notamment porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre la pauvreté et en matière de solidarité sociale.

Bien sûr, l'événement se voulait aussi l'occasion de donner la parole à celles qui motivent l'existence de la Fondation Olo. Ainsi, Valérie Léveillé, une maman ayant reçu le suivi Olo à la fin des années 1990 et qui est aujourd'hui impliquée dans sa communauté, a livré un message d'espoir pour les mamans actuellement en suivi. « Le suivi Olo a carrément sauvé ma vie pendant ma grossesse. J'ai pu mettre gracieusement du lait et des œufs dans mon panier d'épicerie et me procurer plus facilement des fruits, des légumes et de la viande. J'ai appris à cuisiner et je n'avais pas le choix de me débrouiller avec ce que j'avais. On ne voit pas toujours les changements sur le court terme, mais Olo offre de la prévention à long terme », a affirmé Valérie.

Des partenaires engagés pour la cause

La Fondation Olo est reconnaissante de compter sur des partenaires au grand cœur. Outre les Partenaires Présentateurs que sont la Banque Nationale et les bannières Les Marchés Tradition et Marché Bonichoix, les Partenaires Associés, Agropur et Bonduelle, ont également contribué de façon considérable à la réussite de l'événement-bénéfice, tant par leurs dons que par la commandite des produits laitiers et d'une surprise glissée dans les boîtes-repas des invités (Agropur).

Sur la photo, de gauche à droite : Élise Boyer, directrice générale (Fondation Olo), Alain Ménard, coprésident d'honneur (Sobeys), Mélissa Bédard, Élyse Marquis, Valérie Léveillé, Martin Gingras, coprésident d'honneur (Banque Nationale) et Guy Barthell, président du conseil d'administration (Fondation Olo). Crédit photo : Marc-Antoine Zouéki

Le succès considérable de cette 18e édition de l'événement n'aurait été tel sans l'implication des membres bénévoles du comité d'honneur : Martine Allard (Deloitte), Christine Barcelo (Rachelle-Bery Beaubien), Guy Barthell (Guy Barthell Gestion et conseils), Véronique Boileau (Pomerleau), François Brabant (Dentons), Pierre Carrier (Agnus Dei et Avec Plaisirs Traiteur), Jean-François Couture (Angelcare), Caroline Dignard (Cogeco Média), Christine Joannou (House of Rohl), Marie-Claude Landry (Corby Spirit and Wine), Béatrice Larrivée (RICARDO Media), Fanie Noiseux (FN Recrutement et Chasse de tête) et Luc Reny (Power Corporation du Canada).

La Fondation a également pu compter sur des Partenaires Amis qui, de différentes manières, contribuent à la qualité de l'expérience interactive et gastronomique : le traiteur Agnus Dei, Atypique, Champagne Événements, Creativ Nation et sa plateforme Creativ LIVE, Éclipse Solutions AV, Cogeco Média et ses stations de radio 96.9 CKOI, Radio Circulation 730 AM, Rythme FM 105,7, 98,5 FM, et The Beat 92.5, ainsi que le Mouvement J'aime les fruits et légumes, RICARDO Media, SAQ et Unibroue.

Enfin, la Fondation Olo remercie chaleureusement tous les participants du Dîner, qu'ils aient acheté un billet, fait un don ou misé à l'encan, ainsi que les entreprises qui ont offert des lots.

Un soutien tout particulier des marchands Tradition et Bonichoix

Depuis plusieurs années, le succès du Dîner Olo est aussi le fruit de la participation de 135 marchands Tradition et Bonichoix qui se mobilisent dans et pour leurs communautés à travers la province. Grâce à différentes campagnes menées en magasin tout au long de l'année, auprès de leurs clients ou de leurs fournisseurs, ou encore lors du Grand Rendez-vous des Marchands d'octobre 2021, ce sont 130 000 $ en dons qui ont été remis pour le Dîner Olo.

À propos de la Fondation Olo

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1000 premiers jours de vie de l'enfant, une période cruciale pour son développement. Pour que le bébé naisse en santé, elle offre un suivi personnalisé à la femme enceinte dans le besoin, par la remise de multivitamines prénatales et de coupons échangeables contre des aliments. Pour que la famille adopte des habitudes alimentaires saines, elle fournit des outils éducatifs et des conseils professionnels à l'intention des parents et des intervenants, pour encourager à bien manger, cuisiner et manger en famille. Depuis 1991, elle a aidé plus de 250 000 bébés à naître en meilleure santé au Québec. Fondationolo.ca

