Le dimanche 29 mars 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

28 mars, 2026, 17:20 ET

OTTAWA, ON, le 28 mars 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Hamilton (Ontario)


17 h 15           

Le premier ministre rencontrera des travailleurs.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

20 h 00           

Le premier ministre assistera à la cérémonie des prix JUNO 2026.



Note à l'intention des médias :

  • Diffuseur hôte

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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