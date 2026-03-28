Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
28 mars, 2026, 17:20 ET
OTTAWA, ON, le 28 mars 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Hamilton (Ontario)
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17 h 15
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Le premier ministre rencontrera des travailleurs.
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Note à l'intention des médias :
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20 h 00
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Le premier ministre assistera à la cérémonie des prix JUNO 2026.
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Note à l'intention des médias :
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Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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