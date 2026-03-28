OTTAWA, ON, le 28 mars 2026 /CNW/ -

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Hamilton (Ontario)



17 h 15 Le premier ministre rencontrera des travailleurs.





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Prise d'images pool 20 h 00 Le premier ministre assistera à la cérémonie des prix JUNO 2026.





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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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