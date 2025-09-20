Le dimanche 21 septembre 2025 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

20 sept, 2025, 18:59 ET

OTTAWA, ON, le 20 sept. 2025 /CNW/ - 

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

New York (États-Unis d'Amérique)

17 h 15

Le premier ministre rencontrera le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

Note à l'intention des médias :

   •  Prise d'images pool au début de la rencontre

