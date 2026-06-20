Le dimanche 21 juin 2026

OTTAWA, ON, le 20 juin 2026 /CNW/ -

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Île de Vancouver (Colombie-Britannique)



10 h 30 Le premier ministre visitera une exposition pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones.





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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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