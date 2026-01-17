OTTAWA, ON, le 17 janv. 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Doha (Qatar)



10 h 55 Le premier ministre participera à une cérémonie officielle de bienvenue.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool au début de la cérémonie



11 h 00 Le premier ministre rencontrera l'émir du Qatar, Son Altesse le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.





Fermé aux médias



12 h 15 Le premier ministre participera à un déjeuner de travail organisé par l'émir du Qatar, Son Altesse le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.





Fermé aux médias



15 h 00 Le premier ministre tiendra un court point de presse.





Note à l'intention des médias :

• Couverture libre

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada