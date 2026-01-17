Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
17 janv, 2026, 08:00 ET
OTTAWA, ON, le 17 janv. 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.
|
Doha (Qatar)
|
10 h 55
|
Le premier ministre participera à une cérémonie officielle de bienvenue.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool au début de la cérémonie
|
11 h 00
|
Le premier ministre rencontrera l'émir du Qatar, Son Altesse le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.
|
Fermé aux médias
|
12 h 15
|
Le premier ministre participera à un déjeuner de travail organisé par l'émir du Qatar, Son Altesse le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.
|
Fermé aux médias
|
15 h 00
|
Le premier ministre tiendra un court point de presse.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Couverture libre
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Partager cet article