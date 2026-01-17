Le dimanche 18 janvier 2026 English

OTTAWA, ON, le 17 janv. 2026 /CNW/ - Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales et susceptibles d'être modifiées.

Doha (Qatar)


10 h 55

Le premier ministre participera à une cérémonie officielle de bienvenue.



Note à l'intention des médias :

     •  Prise d'images pool au début de la cérémonie


11 h 00

Le premier ministre rencontrera l'émir du Qatar, Son Altesse le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.



Fermé aux médias


12 h 15

Le premier ministre participera à un déjeuner de travail organisé par l'émir du Qatar, Son Altesse le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani.



Fermé aux médias


15 h 00

Le premier ministre tiendra un court point de presse.



Note à l'intention des médias :

     •  Couverture libre

