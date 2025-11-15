Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
15 nov, 2025, 20:32 ET
OTTAWA, ON, le 15 nov. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Winnipeg (Manitoba)
10 h 30
Le premier ministre assistera à un événement commémoratif avec des membres de la communauté.
Notes à l'intention des médias :
14 h 40
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew.
Note à l'intention des médias :
16 h 30
|
Le premier ministre assistera à la finale de la 112e Coupe Grey.
Note à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
