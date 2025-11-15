Le dimanche 16 novembre 2025 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

15 nov, 2025, 20:32 ET

OTTAWA, ON, le 15 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Winnipeg (Manitoba)


10 h 30         

Le premier ministre assistera à un événement commémoratif avec des membres de la communauté.




Notes à l'intention des médias :


  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 45.

14 h 40         

Le premier ministre rencontrera le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew.




Note à l'intention des médias :


  • Prise d'images pool au début de la rencontre

16 h 30         

Le premier ministre assistera à la finale de la 112e Coupe Grey.




Note à l'intention des médias :


  • Couverture pool

