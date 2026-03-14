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Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, le premier ministre du Danemark, Mette Frederiksen, le premier ministre de la Finlande, Petteri Orpo, le premier ministre de l'Islande, Kristrún Frostadóttir, et le premier ministre de la Suède, Ulf Kristersson, dans le cadre du Sommet Canada-pays nordiques.