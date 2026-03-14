Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
14 mars, 2026, 14:24 ET
OTTAWA, ON, le 14 mars 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Oslo (Norvège)
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10 h 00
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Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, le premier ministre du Danemark, Mette Frederiksen, le premier ministre de la Finlande, Petteri Orpo, le premier ministre de l'Islande, Kristrún Frostadóttir, et le premier ministre de la Suède, Ulf Kristersson, dans le cadre du Sommet Canada-pays nordiques.
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Note à l'intention des médias :
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11 h 30
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Le premier ministre participera à un point presse commun avec les dirigeants des pays nordiques.
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Note à l'intention des médias :
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12 h 30
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Le premier ministre participera à un déjeuner de travail organisé dans le cadre du Sommet Canada-pays nordiques.
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Fermé aux médias
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15 h 45
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Le premier ministre partira pour Londres, au Royaume-Uni.
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Note à l'intention des médias :
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Londres (Royaume-Uni)
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17 h 15
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Le premier ministre arrivera à Londres, au Royaume-Uni.
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Note à l'intention des médias :
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Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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