Le dimanche 15 mars 2026 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

14 mars, 2026, 14:24 ET

OTTAWA, ON, le 14 mars 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Oslo (Norvège)


10 h 00           

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Norvège, Jonas Gahr Støre, le premier ministre du Danemark, Mette Frederiksen, le premier ministre de la Finlande, Petteri Orpo, le premier ministre de l'Islande, Kristrún Frostadóttir, et le premier ministre de la Suède, Ulf Kristersson, dans le cadre du Sommet Canada-pays nordiques.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

11 h 30           

Le premier ministre participera à un point presse commun avec les dirigeants des pays nordiques.



Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre pour les représentants des médias accrédités

12 h 30           

Le premier ministre participera à un déjeuner de travail organisé dans le cadre du Sommet Canada-pays nordiques.



Fermé aux médias


15 h 45           

Le premier ministre partira pour Londres, au Royaume-Uni.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Londres (Royaume-Uni)


17 h 15           

Le premier ministre arrivera à Londres, au Royaume-Uni.



Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada