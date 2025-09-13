Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
13 sept, 2025, 13:00 ET
OTTAWA, ON, le 13 sept. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
14 h 05
Le premier ministre visitera un site de logements modulaires.
Note à l'intention des médias :
14 h 20
Le premier ministre annoncera une nouvelle initiative visant à accélérer la construction de logements au Canada. Il sera accompagné du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Gregor Robertson.
Notes à l'intention des médias :
