Le développement communautaire et artistique du Conservatoire de musique de Val-d'Or soutenu par Eldorado Gold Lamaque

VAL-D'OR, QC, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la campagne majeure de financement de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, le Conservatoire de musique de Val-d'Or (CMVD) est heureux d'annoncer un partenariat avec la Fondation et Eldorado Gold Lamaque. De fait, Eldorado Gold Lamaque octroie un don majeur de 150 000 $ sur une période de six ans afin de soutenir l'institution d'enseignement dans sa stratégie de développement, de dépistage et de valorisation de l'éducation artistique et culturelle des enfants de son milieu.

Un fonds dédié aux projets de développement du Conservatoire de musique de Val-d'Or

« Les élèves du petit ensemble à corde de l'école Saint-Joseph sont l'exemple parfait du développement de nouveaux talents qui cheminent dans leur apprentissage jusqu'au préconservatoire. L'impact sur la communauté est important ; nous avons vu le taux d'inscriptions au préconservatoire augmenter de 25 % pour l'année 2019-2020 », déclare Isabelle Trottier, directrice du Conservatoire de musique de Val-d'Or. « Je me réjouis de ce partenariat, car le CMVD est en plein développement communautaire et artistique. La contribution d'Eldorado Gold Lamaque arrive à point puisqu'elle assurera le maintien des projets de développement de l'Harmonie au primaire, des cours de piano à l'école Sainte-Lucie, des classes de cordes avec des élèves de l'école Saint-Joseph ainsi que ceux de cuivres de l'école Golden Valley et de percussions de l'école Papillon d'Or », poursuit-elle.

Un partenaire impliqué dans sa communauté, qui contribue au dépistage de nouveaux talents

« Investir dans l'éducation culturelle des enfants est à la base d'une société dynamique et créative. Nous sommes heureux et fiers de soutenir le fonds dédié qui servira à ces projets extrêmement importants pour le développement culturel et communautaire de notre collectivité », affirme Sylvain Lehoux, directeur général d'Eldorado Gold Lamaque. « Pour Eldorado Gold Lamaque, le projet de développement du Conservatoire de Val-d'Or apporte de précieux avantages sur le plan individuel et collectif. Les projets de développement identifiés par le Conservatoire touchent directement les enfants et les familles de notre milieu et contribuent à l'amélioration de notre qualité de vie. Grâce à ces projets et initiatives concrètes, les enfants d'ici ont accès à des activités culturelles leur permettant de découvrir leur talent et de les initier à la musique et à l'art », conclut-il.

« Nous sommes grandement reconnaissants de l'appui généreux d'Eldorado Gold Lamaque à la Fondation du Conservatoire, car il est le gage d'un impact positif du Conservatoire de musique de Val-d'Or dans sa collectivité. Ce partenariat viendra non seulement renforcer les actions du Conservatoire, mais aussi mieux faire connaître sa mission auprès de la communauté, en plus d'appuyer la jeunesse et d'enrichir l'offre artistique et éducative de la région », souligne Étienne Lalonde, directeur général de la Fondation du Conservatoire.

En concordance avec cette initiative, la salle multifonctionnelle du CMVD portera le nom d'Eldorado Gold Lamaque pour la même période de 6 ans. Cette salle qui sert à la fois de salle de spectacle et de classe en grand groupe est sous la gestion du Conservatoire et est souvent prêtée à des OBNL de la région.

***

À propos d'Eldorado Gold Lamaque

Eldorado Gold Lamaque est une minière aurifère souterraine située à Val-d'Or, en Abitibi-Témiscamingue. Comme jamais auparavant, l'entreprise se distingue par son audace, son désir de dépassement, son esprit de famille, ses façons de faire innovatrices et son engagement auprès de la communauté. Par son programme de dons et commandites, Eldorado Gold Lamaque s'engage à créer de la prospérité dans sa collectivité afin d'engendrer des bénéfices à long terme à l'ensemble de ses partenaires dans les créneaux des arts et culture, santé, sport, éducation, développement durable, et socioéconomique.

À propos de la Fondation du Conservatoire

La Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Depuis 1983, la Fondation contribue par de nombreux projets à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec et apporte un soutien financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique. Grâce à la générosité de ses partenaires et de ses donateurs, les sommes recueillies par la Fondation du Conservatoire augmentent le fonds de bourses d'études, de perfectionnement et d'excellence des élèves du Conservatoire ; elles leur permettent, notamment, de participer à des concours internationaux, à des auditions, à des tournées, à des camps musicaux et favorisent l'intégration de la relève à la vie artistique professionnelle.

À propos du Conservatoire de musique de Val-d'Or

Le Conservatoire de musique de Val-d'Or est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1964. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique abitibien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves.

conservatoire.gouv.qc.ca

Télécharger une photographie officielle

SOURCE Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Renseignements: Geneviève Binette, Responsable des communications, Conservatoire de musique de Val-d'Or, 88, rue Allard J9P 2Y1, genevieve.binette.ext@conservatoire.gouv.qc.ca, 819 354-4585, poste 21; Valérie Gourde, Coordonnatrice senior aux communications et relations avec le milieu, 819 874-3100, poste 1150, valerie.gourde@qc.eldoradogold.com; Étienne Lalonde, Directeur général, Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, 514 815-5555, elalonde@fondationconservatoire.org