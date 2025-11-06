Le désengagement de la CAQ envers les droits des Premières Nations et Inuit

QUÉBEC, le 6 nov. 2025 /CNW/ - La responsable solidaire en matière de relations avec les Premières Nations et les Inuit, Manon Massé, réagit au dépôt du rapport du Protecteur du citoyen sur l'état des lieux des droits des Premières Nations et Inuit dans les services publics.

« Ce matin j'ai vécu beaucoup de colère face aux conclusions du Protecteur du citoyen concernant le suivi des 142 appels à l'action de la commission Viens. En 2023, au même rendez-vous, on était déçus du peu d'avancement que la CAQ avait réalisé. Cette année je suis choquée du désengagement assumé de ce gouvernement envers les obligations qui lui incombent. »

L'austérité caquiste a déjà mis fin à certains financements qui répondaient aux appels à l'action de la Commission Viens et ce que le Protecteur du citoyen nous dit c'est que continuer dans cette voie va compromettre plusieurs initiatives et entraînera des reculs, voire même des interruptions de services qui assurent la sécurité culturelle, comme en justice et en santé.

On connaît trop bien les conséquences de l'absence de financement de pour des programmes visant à lutter contre les inégalités systémiques que vivent les Premières Nations et Inuit dans les services publics. C'est ce que nous rappelle le Protecteur du citoyen aujourd'hui : « La sécurité culturelle n'est ni une tendance passagère ni un simple geste symbolique. Les services publics ont la responsabilité de la mettre en œuvre, de préserver les acquis et de poursuivre les améliorations. »

« 8 ans au pouvoir et la réponse de la CAQ : aucune planification globale, aucunes données ethnoculturelles, aucun financement pérenne, rien pour la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Est-ce qu'il y a un blocage idéologique chez la CAQ ? La seule conclusion possible à la lecture du rapport : oui. »

