WINNIPEG, MB, le 25 janv. 2023 /CNW/ - Les arbres jouent un rôle fondamental dans la lutte contre les changements climatiques et la perte de biodiversité. C'est pourquoi le Canada s'est engagé à en planter deux milliards sur son territoire. De la forêt Assiniboine à la promenade du ruisseau Bunn, Winnipeg jouit de forêts urbaines, de rives sinueuses et de grands espaces verts.

Le député de Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Terry Duguid, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui, avec le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, le lancement du programme de subvention Home Grown pour la plantation d'arbres. Soutenu par un financement fédéral de plus de 7 millions de dollars sur 5 ans, le programme permettra de planter plus de 71 000 arbres à Winnipeg et appuiera l'opération pancanadienne de plantation de deux milliards d'arbres.

Ces nouveaux arbres permettront de lutter contre le réchauffement climatique en absorbant du CO 2 , d'augmenter le couvert arboré et d'étendre et d'améliorer la couverture des habitats le long des berges. L'agrandissement des espaces verts de loisirs favorisera une bonne santé mentale et physique, notamment en améliorant la qualité de l'air. L'opération aidera aussi à combattre l'érosion, la sédimentation et la pollution dans la région. Enfin, le projet aidera les acteurs locaux à sensibiliser le public aux avantages des forêts urbaines et à l'importance d'une bonne gestion de l'environnement.

La Ville de Winnipeg montre l'exemple avec ses activités de plantation d'arbres en milieu urbain. Les travaux de revitalisation de nos secteurs boisés sont essentiels à la protection et à la préservation d'un environnement sain et viable pour les générations à venir. Planter le bon arbre au bon endroit permet de lutter contre les changements climatiques et de restaurer la nature en augmentant les superficies naturelles.

Citations

« L'engagement du Canada de planter deux milliards d'arbres constitue un élément phare de nos efforts collectifs pour lutter contre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Le partenariat que nous avons conclu avec la Ville de Winnipeg pour lancer le programme de subvention Home Grown permettra de planter plus de 71 000 arbres. Cette initiative contribuera à capter et à stocker le carbone de l'atmosphère, à améliorer la qualité de l'air et de l'eau et à enrichir la biodiversité locale tout en créant des emplois durables. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de me joindre au maire Gillingham pour lancer le programme de subvention Home Grown pour la plantation d'arbres, qui jouit d'une aide financière fédérale de plus de 7 millions de dollars et permettra de planter plus de 71 000 arbres. Au nom du gouvernement du Canada, nous sommes fiers de soutenir l'action climatique, la qualité de l'air et la création d'emplois durables ici, à Winnipeg. »

Terry Duguid

Député de Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre couvert arboré, l'un des traits caractéristiques de Winnipeg, est menacé par des maladies et des insectes envahissants. Cet investissement du gouvernement fédéral, complété par un financement additionnel de la Ville, nous permettra de prendre des mesures cruciales pour revitaliser et agrandir notre forêt urbaine. De plus, en faisant participer les groupes communautaires à des travaux de plantation bénévoles, nous donnerons à tous les Winnipegois l'occasion de montrer leur amour des arbres. »

Scott Gillingham

Maire de Winnipeg

Liens pertinents



SOURCE Ressources naturelles Canada

