L'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) investit plus de 210 000 $ pour aider les entreprises des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) à tirer parti des nouvelles possibilités économiques

YELLOWKNIFE, NT, le 1er févr. 2023 /CNW/ - Pour bâtir une économie forte, il faut soutenir les entreprises qui s'adaptent, se développent et cherchent de nouvelles possibilités économiques. Dans les Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.), les entreprises autochtones et nordiques tracent la voie à suivre grâce à la créativité, aux nouvelles idées et à l'innovation, et diversifient notre économie. Le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés pour soutenir les entreprises et créer de bons emplois sur lesquels les habitants du Nord peuvent compter.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, a annoncé des investissements de plus de 210 000 $, versés par CanNor, pour soutenir trois projets qui font avancer le développement économique des Territoires du Nord-Ouest. Les projets récipiendaires sont l'élaboration d'un plan d'action par Metcor Inc. pour maximiser les possibilités d'une participation autochtone aux projets d'assainissement dans le Nord, l'initiative de Kasteel Construction and Coatings Inc. pour améliorer la formation spécialisée pour les métiers dans les T.-N.-O., ainsi que l'évaluation des matières géologiques pour la production de ciment de la commission géologique du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Un investissement fédéral pour soutenir des projets dans les T.N.-O.

Le financement de ces trois initiatives menées par des entreprises, des organisations communautaires et des sociétés de développement économique autochtones contribue à l'économie des T.N.-O. et soutient l'innovation dans divers secteurs économiques. Grâce à ces projets, les entreprises des T.N.-O. seront en mesure de créer des emplois pour les travailleurs et d'explorer les possibilités futures de croissance économique.

Citations

« L'innovation et la croissance économique aux Territoires du Nord-Ouest s'appuient sur la créativité, le leadership et le dévouement des entrepreneurs, des groupes communautaires et des organisations de développement économique autochtones. Par l'intermédiaire de CanNor, notre gouvernement fournit le soutien direct sur le terrain pour stimuler la croissance économique, créer de bons emplois pour les travailleurs et promouvoir la durabilité économique à long terme. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Le soutien apporté aux entreprises des T.N.-O. les aide à créer et à développer de nouvelles possibilités économiques. Un développement économique fort et résilient dépend d'investissements stratégiques comme ceux-ci, qui contribuent à diversifier les économies locales, à créer de bons emplois et à offrir des possibilités de développement économique autochtone qui favorisent la réconciliation économique. »

- Michael McLeod, député, Territoires du Nord-Ouest

« Notre travail continu pour diversifier l'économie des Territoires du Nord-Ouest comprend l'utilisation de la science et de l'innovation pour maximiser les avantages des vastes ressources géologiques dont nous disposons dans le territoire ainsi que le soutien des initiatives locales d'amélioration et d'expansion des entreprises. Nos géoscientifiques de premier plan ont identifié une solution potentielle locale à une demande continue de matériaux. Je me réjouis également que cela permette aux entreprises locales d'accroître non seulement le niveau de compétences de leurs employés, mais aussi de soutenir d'autres entreprises de leur secteur en leur offrant des possibilités de formation et en leur faisant comprendre comment elles peuvent tirer parti des secteurs de croissance économique. C'est le genre de réflexion et de créativité dont nous avons besoin pour favoriser la croissance de notre économie. Nous remercions nos partenaires, CanNor et l'Université de l'Alberta, de nous avoir rapprochés de nos objectifs. »

- Caroline Wawzonek, Ministre de l'Industrie, Tourisme et de l'Investissement

« Kasteel vise à prendre soin de nos communautés et à aider les habitants du Nord à croître. Les habitants du Nord doivent former des habitants du Nord dans la mesure du possible. Le financement de ce projet nous permettra d'offrir une formation plus spécialisée en matière de sécurité dans le Nord, afin que nos communautés puissent avoir accès à des possibilités de formation plus diversifiées offertes par des gens du Nord, chez eux. Nous sommes vraiment reconnaissants du soutien de CanNor dans notre démarche visant à offrir plus de possibilités de croissance dans le Nord. »

- Trevor Kasteel, président de Kasteel Construction and Coatings Inc.

« L'Alliance des Métis de North Slave est fière d'avoir participé à l'élaboration de l'initiative visant à créer une stratégie pour accroître la participation des autochtones aux projets d'assainissement du Nord. Cette initiative s'aligne sur notre culture et nos valeurs de préservation de l'environnement naturel et de retour à l'état naturel de la terre. Nous apprécions beaucoup l'aide de CanNor dans notre quête pour garantir que toutes les mines auront un cycle de vie réussi jusqu'à l'assainissement complet. »

- John Hazenberg, chef du développement commercial, l'Alliance des Métis de North Slave

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Renseignements: Kyle Allen, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet du ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, [email protected]; Barbara Abramchuk, Conseillère en communications, T.N.-O., CanNor, [email protected]