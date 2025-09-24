Le député libéral Enrico Ciccone en tournée en Gaspésie

QUÉBEC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie et responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Enrico Ciccone, se rendra dans la péninsule gaspésienne, du 24 au 27 septembre.

Le député libéral profitera de sa présence en Gaspésie pour visiter des organismes et des entreprises locales afin de discuter des enjeux de la région.

M. Ciccone sera également disponible pour des entrevues avec les médias locaux.

