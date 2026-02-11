Abolition du PEQ : Marie-Claude Nichols porte fièrement le cœur bleu en opposition à la décision de la CAQ

QUÉBEC, le 11 févr. 2026 /CNW/ - La députée de Vaudreuil et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales, Marie-Claude Nichols, appuie le mouvement des cœurs bleus, lancé par l'Union des municipalités du Québec (UMQ), afin de dénoncer la décision du gouvernement de la CAQ de mettre fin au Programme de l'expérience québécoise (PEQ).

L'élue, qui s'est levée à l'Assemblée nationale la semaine dernière afin de demander au ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, de faire preuve d'humanité en accordant une clause de droits acquis aux personnes ayant tout quitté pour s'installer au Québec, a tenu à appuyer les mairesses et les maires du Québec.

« Dans nos municipalités, l'immigration est essentielle à la vitalité économique et sociale, autant en région que dans les grands centres, a déclaré la députée. Je joins ma voix à celle des maires et mairesses pour réclamer plus d'humanité, de stabilité et de prévisibilité, notamment par l'instauration de droits acquis pour les personnes pénalisées par l'abolition du PEQ et de mesures transitoires pour les travailleurs étrangers temporaires déjà en poste. » Pour la députée, il s'agit d'une question de respect envers celles et ceux qui ont choisi de répondre à l'appel du Québec en quittant tout derrière eux.

La députée libérale a reçu plusieurs témoignages d'élues et d'élus municipaux des régions du Québec, mais aussi d'institutions d'enseignement et de chambres de commerce qui craignent pour la vitalité de leur économie et même pour la survie de plusieurs commerces. « La CAQ prétend être le parti des régions alors que ses décisions démontrent exactement le contraire, dénonce la députée. Il faut que le ministre Roberge cesse de faire la sourde oreille. En cette période de grande instabilité économique et de pénurie de main-d'œuvre, cette décision arrive au pire moment. Nous avons besoin de ces personnes, qui ont tout quitté pour venir s'installer ici. Elles permettent au Québec de se développer et de prospérer, mais, par-dessus tout, elles font partie de nos communautés. »

La députée s'explique mal que le Québec ait pu promettre à des familles, à des étudiants et à des travailleuses et travailleurs un avenir sur son territoire s'ils respectaient certains critères, dont celui de parler français, et que les règles du jeu aient été changées sans préavis. Elle trouve injuste et indigne du Québec de jouer ainsi avec la vie des gens. Plonger des milliers de personnes dans l'incertitude face à leur avenir est inacceptable.

Rappelons que l'Union des municipalités du Québec a lancé le mouvement des cœurs bleus, le 7 février dernier, afin de mobiliser les élues et élus municipaux dans leur volonté de dénoncer les effets des décisions de la CAQ en matière d'immigration, et leurs répercussions dans toutes les régions du Québec.

