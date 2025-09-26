Le député libéral Enrico Ciccone de passage dans le Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, de loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie et responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Enrico Ciccone, se rendra dans la région, du 27 au 29 septembre.

Le député libéral profitera de sa présence dans le Bas-Saint-Laurent pour visiter des entreprises et des élus locaux afin de discuter des enjeux de la région. M. Ciccone assistera aussi à la partie de hockey de l'Océanic de Rimouski, le dimanche après-midi.

M. Ciccone sera également disponible pour des entrevues avec les médias locaux.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]