Le député Larry Bagnell annonce des investissements au Yukon pour les femmes entrepreneures par l'entremise de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat

WHITEHORSE, le 22 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada renforce l'autonomisation économique des femmes au moyen de la toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), un investissement de deux milliards de dollars qui vise à doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes d'ici 2025.

Aujourd'hui, Larry Bagnell, député du Yukon, a annoncé, au nom de l'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, des investissements de plus de 300 000 $ pour les femmes entrepreneures au Yukon. Ce financement sera administré par l'Agence canadienne de développement économique du Nord.

Les entreprises suivantes, dirigées par des femmes ou appartenant à des femmes, recevront un financement au titre du Fonds pour les femmes en entrepreneuriat afin de croître et d'accéder à de nouveaux marchés d'exportation :

Hotel Carmacks , situé à Carmacks , afin de permettre à l'entreprise d'élargir les produits qu'elle offre en obtenant une licence pour vendre du cannabis, rénover ses locaux et former sa direction et son personnel;

Kryotek Arctic Innovation Inc., situé à Whitehorse , qui développera et élargira ses possibilités d'exportation et rationalisera sa production et sa distribution d'un nouveau système de forage;

, qui développera et élargira ses possibilités d'exportation et rationalisera sa production et sa distribution d'un nouveau système de forage; Yukon Soaps, situé à Mayo, qui élargira ses activités grâce à l'achat de nouvel équipement et à la préparation d'un site pour une nouvelle installation; et

SMRT Women, situé à Whitehorse , qui mettra sur pied une académie en ligne pour les femmes entrepreneures du Nord, laquelle offrira des cours numériques, des ateliers et un programme d'accélération d'entreprise.

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat vient compléter les efforts déployés par le gouvernement du Canada pour faire progresser l'égalité entre les sexes. Ces efforts visent notamment l'équité salariale, la prestation de services de garde d'enfants plus abordables et l'élimination de la violence fondée sur le sexe.

« Notre gouvernement est d'avis que l'autonomisation économique des femmes n'est pas seulement la bonne chose à faire, mais qu'elle est également profitable. C'est pourquoi nous avons lancé la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui vise à doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes en faisant en sorte qu'elles aient un meilleur accès aux sources de financement, aux réseaux et aux conseils. Il s'agit d'un investissement judicieux qui aura des retombées socioéconomiques positives. »

La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la participation pleine et égale des femmes à notre économie et à notre société. C'est pourquoi nous avons créé la toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, qui vise à doubler le nombre d'entreprises appartenant à des femmes au Canada au cours des six prochaines années. Les investissements annoncés aujourd'hui aideront les entreprises appartenant à des femmes et dirigées par des femmes dans tout le Yukon à innover, à prendre de l'expansion et à exporter vers de nouveaux marchés. »

Larry Bagnell

Député du Yukon

Les faits en bref

La Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE), qui est assortie d'une enveloppe de près de 2 milliards de dollars, vise à aider les femmes à démarrer et à faire croître leur entreprise en améliorant leur accès au financement, aux personnes de talent, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin.

La Stratégie permettra au gouvernement d'atteindre l'objectif qu'il s'est donné de doubler, d'ici 2025, le nombre d'entreprises détenues majoritairement par des femmes.

Dans le budget de 2018, le Fonds pour l'écosystème de la SFE s'est vu accorder 85 millions de dollars afin d'aider des tierces parties sans but lucratif à apporter leur soutien à des femmes entrepreneures et à combler les lacunes de l'écosystème.

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a alloué 20 millions de dollars au Fonds pour les femmes en entrepreneuriat. Un appel de propositions a eu lieu à l'automne 2018. Plus de 3 000 propositions ont été soumises, et plus de 200 projets ont obtenu un financement. Le gouvernement du Canada est heureux d'être en mesure de soutenir environ 100 projets supplémentaires en investissant une somme additionnelle de 10 millions de dollars dans le Fonds pour les femmes en entrepreneuriat. Si l'on compte ce nouvel investissement, le gouvernement aura investi au total 30 millions de dollars dans des entreprises détenues ou dirigées par des femmes au Canada pour les aider à faire croître leur entreprise et à atteindre de nouveaux marchés.

Les programmes de la SFE sont complémentaires aux initiatives globales du gouvernement qui visent à aider les femmes, notamment celles touchant la parité salariale, des congés parentaux plus souples et des services de garde d'enfants plus abordables.

La promotion de l'égalité des sexes pourrait mener à une hausse de 150 milliards de dollars du produit intérieur brut du Canada d'ici 2026.

Seulement 16 % des PME au Canada appartiennent majoritairement à des femmes.

Seulement 11,2 % des PME détenues majoritairement par des femmes font de l'exportation, comparativement à 12,2 % des PME appartenant majoritairement à des hommes.

Selon le rapport de 2015-2016 sur les femmes en entrepreneuriat du Global Entrepreneurship Monitor , en 2016, le Canada affichait le taux le plus élevé de femmes participant aux premiers stades du démarrage d'entreprise (13,3 %). Le Canada occupait aussi le cinquième rang concernant la proportion des entreprises à propriété féminine parmi les économies comparables axées sur l'innovation.

, en 2016, le Canada affichait le taux le plus élevé de femmes participant aux premiers stades du démarrage d'entreprise (13,3 %). occupait aussi le cinquième rang concernant la proportion des entreprises à propriété féminine parmi les économies comparables axées sur l'innovation. Le financement final est assujetti à la négociation d'ententes de contribution.

