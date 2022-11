WHITEHORSE, YT, le 25 nov. 2022 /CNW/ - Il est plus important que jamais de combattre les changements climatiques et de protéger les populations contre les dommages que causent les feux de forêt. Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation du Canada, les collectivités d'un océan à l'autre mettent au point des outils et des programmes pour accroître leur résilience aux impacts des changements climatiques tout en investissant dans des solutions écologiques.

Le député du Yukon, Brendan Hanley, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi de 3,5 millions de dollars au Service de lutte contre les feux de forêt des Premières Nations du Yukon pour son projet visant à former 10 instructeurs et 120 pompiers spécialisés dans cette lutte, dans le cadre de l'Indigenous Firefighter and Multi-Hazard Training Initiative - un programme de formation de pompiers et de formation multirisque destiné aux Autochtones. Ce projet pilote soutiendra le Service de lutte contre les feux de forêt des Premières Nations du Yukon dans ses efforts pour intégrer le savoir traditionnel autochtone dans la lutte contre les feux de forêt et contribuera à optimiser le programme de formation sur les feux de forêt.

L'aide financière versée au projet de ce service de lutte provient du budget de 2022, qui a octroyé 37,9 millions de dollars sur cinq ans à Ressources naturelles Canada pour former 1 000 pompiers et intégrer le savoir traditionnel autochtone à la gestion des incendies dans le cadre du programme de lutte et de gestion des feux de forêt dans un climat en changement.

En collaborant avec des organisations autochtones pour élaborer des mesures d'aide à l'emploi et à la formation et les étendre à un plus grand nombre de bénéficiaires, on renforcera la capacité d'intervention en cas de feu de forêt dans tout le Canada et contribuera à la mise en place d'un programme de formation contre les feux de forêt adapté et inclusif de par sa conception. Ce programme sera lancé à grande échelle en 2024-2025.

Hier, à l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a rendu publique la toute première Stratégie nationale d'adaptation visant à bâtir des collectivités résilientes et une économie forte.

Ensuite, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a mis en évidence le nouveau financement accordé à trois programmes fédéraux qui font partie du plan d'action et qui seront chapeautés par Ressources naturelles Canada à l'intention des Canadiens de tout le pays : le Programme d'identification et de cartographie des aléas d'inondations, une initiative pour un avenir résilient aux feux de forêt et un programme relatif aux collectivités côtières et nordiques résilientes aux changements climatiques.

La Stratégie nationale d'adaptation établit une orientation commune pour préparer le pays aux impacts des changements climatiques en prévoyant des mesures dans cinq grands domaines : résilience en cas de catastrophe; santé et bien-être; nature et biodiversité; infrastructures; économie et travailleurs.

La Stratégie est maintenant ouverte aux provinces, aux territoires et aux organisations autochtones nationales pour une dernière période de consultation de 90 jours sur les buts communs, de même que les cibles et objectifs mesurables précis de la Stratégie. Cette dernière est le résultat d'une vaste mobilisation amorcée en 2021 et présente une vision commune de la résilience climatique au pays et un cadre pour mesurer les progrès à l'échelle nationale.

« Les populations nordiques et l'ensemble des Canadiens ressentent les impacts des changements climatiques. Nous annonçons aujourd'hui une excellente nouvelle pour l'amélioration de la résilience climatique des collectivités et de la protection des forêts, soit la formation de120 pompiers autochtones par le Service de lutte contre les feux de forêt des Premières Nations du Yukon. Dans le cadre de la Stratégie nationale d'adaptation, cette opération, ainsi que d'autres, feront progresser des mesures de résilience et d'adaptation importantes pour atténuer ces impacts, préserver les moyens de subsistance et protéger nos collectivités et les infrastructures essentielles dont nous dépendons. Nous y gagnerons des milieux de vie plus résistants, plus sûrs et plus prospères. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« En tant que région nordique, le Yukon donne un aperçu saisissant de l'évolution rapide de notre climat. Les phénomènes météorologiques extrêmes qui s'y sont produits dernièrement, notamment des inondations, feux de forêt et glissements de terrain, soulignent la nécessité de renforcer les capacités des services d'urgence. Je suis enchanté par ce projet pilote mené en collaboration avec le Service de lutte contre les feux de forêt des Premières Nations du Yukon, qui ouvre des possibilités de formation et d'emploi aux Premières Nations de notre territoire et qui intègre le savoir traditionnel dans la gestion des incendies tout en livrant des enseignements utiles à d'autres administrations ailleurs au pays. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

« Ce partenariat avec le Canada donnera au Service de lutte contre les feux de forêt des Premières Nations du Yukon la marge de manœuvre dont il a tant besoin pour mobiliser les Premières Nations du Yukon et les localités du Nord en vue de former la prochaine génération de pompiers forestiers. L'opération profitera non seulement à nos Premières Nations du Nord et à l'ensemble du Yukon, mais aussi à tous les Canadiens. Aujourd'hui, nous faisons un grand pas vers la réconciliation dans notre industrie, et nous sommes fiers de le faire avec nos partenaires et nos actionnaires. Le Yukon est particulièrement vulnérable aux effets des changements climatiques, et cette concertation nous aidera à nous préparer concrètement et à atténuer les risques futurs en devenant plus résilients pour faire face à l'évolution rapide des conditions climatiques. Nous remercions tous nos partenaires, dont le Canada, de la confiance et du soutien qu'ils nous témoignent. Màhsi'choo, merci. »

Fred Koe

Président du Service de lutte contre les feux de forêt des Premières Nations du Yukon

