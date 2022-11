WHITEHORSE, YT, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec des partenaires autochtones, les secteurs de l'énergie et de l'électricité ainsi que des chefs de file de l'énergie renouvelable au pays pour combattre les changements climatiques, accélérer la transition vers l'énergie propre et ouvrir des débouchés économiques locaux et à fortes retombées.

Aujourd'hui, le député du Yukon, Brendan Hanley, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, l'octroi d'une subvention de 164 000 $ à Affinity North pour l'établissement d'un programme de négociations qui visera à promouvoir le leadership autochtone dans le secteur énergétique par la tenue d'ateliers et d'un dialogue avec des leaders, avocats, négociateurs et autres représentants des Premières Nations.

Le programme s'efforcera de maximiser les retombées tout en tenant compte des perspectives autochtones dans sa mise en œuvre. Les ateliers sont prévus pour la fin de 2022 et le début de 2023.

Affinity North et ses partenaires ont également contribué au projet, portant son enveloppe totale à plus de 200 000 $.

Le financement fédéral accordé à ce projet provient d' Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada - un programme de 453 millions de dollars qui vise à réduire la dépendance au diesel dans les collectivités rurales et éloignées en assurant la mise en œuvre et la démonstration de projets d'énergie renouvelable, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les capacités locales. Le programme fait partie du plan gouvernemental Investir dans le Canada , un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, et des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada

Afin d'aider les collectivités autochtones, rurales et éloignées à faire la transition vers l'énergie propre, le gouvernement du Canada a également créé un guichet unique pour faciliter l'accès aux ressources et au financement en matière d'énergie. En s'appuyant sur les efforts de réconciliation, un conseil autochtone sera formé dans le but d'orienter la programmation et le processus d'approbation des projets.

Cet investissement témoigne de la volonté du gouvernement du Canada de mettre à contribution les peuples autochtones dans la mise en valeur des ressources naturelles en leur permettant de participer de façon significative aux activités, de s'approprier des projets et de prendre part aux processus de décision alors même qu'ils développent des solutions d'énergie propre novatrices pour s'affranchir des combustibles fossiles, faire progresser l'autodétermination et lutter contre les changements climatiques.

Citations

« Au pays, les communautés autochtones sont les fers de lance de la transition vers l'énergie propre. Le gouvernement du Canada est ravi de travailler en étroit partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis pour renforcer cette collaboration dans le secteur de l'énergie. Le financement annoncé aujourd'hui est un pas de plus vers la création d'une économie sobre en carbone plus inclusive et plus équitable. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les peuples autochtones ont un rôle important à jouer dans l'avenir du Canada, fondé sur l'énergie propre. Pour favoriser la réalisation des objectifs climatiques de notre gouvernement, nous devons faire en sorte que tout le Canada, y compris les collectivités rurales, éloignées et autochtones, reçoive du soutien pendant son passage du diesel vers des sources d'énergie propre. Notre alliance avec Affinity North contribuera à faire des Premières Nations des partenaires égales, outillées pour saisir les occasions qui se présentent pendant notre marche vers un avenir carboneutre. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

« Il est essentiel de mettre au point un programme de négociations à l'intention des Autochtones pour favoriser la participation des peuples autochtones à la transition du Canada vers l'énergie propre. Ensemble, avec l'aide de nos partenaires et d'experts de premier plan, nous jetterons les bases essentielles pour remédier à la participation insuffisante des Autochtones dans les secteurs de l'énergie et des changements climatiques au Canada et dans le reste du monde. »

Jordan Peterson

Directeur, Affinity North

Renseignements pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]