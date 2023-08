Une aide de plus de 6 millions de dollars versée par PrairiesCan contribuera à l'établissement d'un nouveau centre d'intégration technologique et permettra aux entreprises de Calgary d'accéder à des capitaux, à des talents et à de nouveaux marchés.

CALGARY, AB, le 1er août 2023 /CNW/ - Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle essentiel dans la création de produits et de services novateurs qui contribuent à une économie des Prairies plus diversifiée. Le gouvernement du Canada investit dans des initiatives qui aident les entreprises des secteurs clés de l'Alberta à se développer et à créer des emplois sur lesquels les travailleurs peuvent compter.

Le député Chahal annonce un investissement fédéral visant à stimuler l’innovation et à faire croître les petites et moyennes entreprises de technologie de Calgary (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

George Chahal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 6,1 millions de dollars dans deux initiatives visant à améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises dans la région de Calgary.

La Ville de Calgary reçoit plus de 3,1 millions de dollars pour créer un centre d'intégration technologique dans des bureaux actuellement inoccupés au centre-ville de Calgary.

Le centre servira de centre d'innovation où les entreprises de la région de Calgary pourront mettre à l'essai, perfectionner et présenter leurs technologies dans les opérations de première ligne de la ville. Les innovateurs pourront démontrer comment leurs solutions seront utiles aux villes du monde entier, tout en aidant Calgary à transformer la manière dont elle fournit des services à ses résidents.

Ce projet devrait favoriser la croissance d'une centaine d'entreprises technologiques locales et soutenir plus de 180 emplois, en plus de s'inscrire dans la vision de l'administration municipale, à savoir celle d'une ville fondée sur l'innovation.

Calgary Economic Development reçoit 3 millions de dollars pour accroître les investissements étrangers directs et les activités de maintien des entreprises au cours des trois prochaines années.

Parmi les points forts, citons un nouveau programme destiné à aider les entreprises du secteur technologique à se faire connaître auprès des meilleurs talents et un nouveau programme de recrutement d'étudiants internationaux; des missions internationales visant à promouvoir Calgary sur la scène mondiale; des outils de développement des entreprises tels qu'une nouvelle base de données qui permet à l'industrie de communiquer des possibilités d'investissement dans des secteurs clés; et une collaboration avec Edmonton Global et Economic Development Winnipeg afin de présenter les Prairies comme un lieu d'implantation et d'investissement pour les entreprises.

Ce projet devrait aider 200 entreprises locales et conduire à la création d'environ 900 emplois.

Au total, les investissements annoncés aujourd'hui devraient permettre de créer plus de 1 000 emplois tout en aidant environ 300 petites et moyennes entreprises, et devraient générer 800 millions de dollars d'investissements directs étrangers sur quatre ans.

Citations

« Notre gouvernement travaille en partenariat avec des acteurs locaux du développement économique dans les collectivités des Prairies afin de rendre accessibles aux entreprises les ressources dont elles ont besoin pour se développer, être compétitives et créer des emplois de qualité pour les Canadiens. Les investissements annoncés aujourd'hui renforceront la capacité des petites entreprises novatrices de Calgary à commercialiser leurs produits et leurs technologies, à attirer les meilleurs talents et à présenter tout ce qu'elles ont à offrir aux investisseurs du monde entier. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« À Calgary, on trouve des entreprises technologiques de classe mondiale qui sont sur le point de percer sur de nouveaux marchés, tant au pays qu'à l'étranger. Nos investissements dans la Ville de Calgary et Calgary Economic Development donneront davantage d'occasions aux entreprises locales de commercialiser leurs technologies tout en profitant de nouveaux programmes visant à attirer les talents et les investissements dont elles ont besoin pour continuer à se développer. »

- George Chahal, député de Calgary Skyview

« Le Centre d'intégration technologique est un espace de collaboration qui permet d'expérimenter de nouvelles technologies pour relever les défis et saisir les occasions qui se présentent à notre ville, comme le changement climatique, l'équité sociale, la diversification de l'économie et l'engagement. Le centre permettra à la Ville de faire des investissements fondés sur des données et d'intégrer de nouvelles solutions de manière à améliorer la vie des Calgariens. »

- Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

« Le soutien de PrairiesCan nous donnera une excellente occasion de raconter la véritable histoire de Calgary à un public mondial. Une histoire qui continue de renforcer Calgary en tant que destination mondiale émergente en matière d'innovation pour les entreprises, les capitaux et les talents dans tous les secteurs qui cherchent à résoudre certains des plus grands défis du monde, tout en bénéficiant d'une qualité de vie inégalée. »

- Brad Parry, président et directeur général, Calgary Economic Development

Faits en bref

L'investissement total de 6 149 484 $ de PrairiesCan annoncé aujourd'hui est accordé dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR), administré par PrairiesCan.

Le programme EIR crée, fait croître et soutient des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises pour qu'elles puissent innover du début à la fin et favorisent un environnement où les entreprises peuvent innover, croître et être compétitives.

