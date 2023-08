Plus de 2,5 millions de dollars accordés par PrairiesCan pour l'établissement d'un nouveau centre destiné à soutenir la commercialisation de technologies et de solutions de construction novatrices

CALGARY, AB, le 22 août 2023 /CNW/ - L'industrie de la construction est l'un des principaux moteurs de l'économie de l'Alberta, employant des milliers de travailleurs dans la province et contribuant à l'activité économique à hauteur de plusieurs milliards de dollars. D'un bout à l'autre du Canada, ce secteur a besoin de talents qualifiés pour construire les infrastructures essentielles, les logements abordables et les installations que les Canadiens utilisent tous les jours. Le gouvernement du Canada effectue des investissements stratégiques dans l'industrie de la construction afin d'assurer à long terme sa productivité, son accessibilité et sa compétitivité.

Le député Chahal annonce un investissement fédéral destiné à renforcer l’innovation et la compétitivité de l’industrie de la construction de l’Alberta (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

George Chashal, député de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral de plus de 2,5 millions de dollars pour permettre au Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) d'établir le Centre des technologies de construction alternatives.

Cette nouvelle installation réunira les secteurs de la fabrication, de l'automatisation et de la robotique, de la science des matériaux et de la construction afin de créer des technologies novatrices utilisées dans l'industrie de la construction. On y trouvera de l'équipement spécialisé et des laboratoires que les petites et moyennes entreprises pourront utiliser pour concevoir, mettre à l'essai et commercialiser de nouveaux produits, procédés et services. Il en résultera des projets de construction moins coûteux, plus rapides, de meilleure qualité et ayant moins de répercussions sur l'environnement.

Le Centre des technologies de construction alternatives soutiendra environ 50 petites et moyennes entreprises, ce qui permettra de créer environ 50 nouveaux emplois et de former une soixantaine d'étudiants et de membres du personnel de l'industrie au cours des quatre prochaines années. Il devrait être pleinement opérationnel d'ici 2025.

Citations

« Grâce à sa collaboration avec le SAIT, notre gouvernement ouvre la voie aux petites et moyennes entreprises pour qu'elles commercialisent des produits fabriqués en Alberta qui permettent de construire des logements et des infrastructures essentielles plus rapidement. L'investissement annoncé aujourd'hui contribuera à stimuler l'innovation dans le secteur de la construction et à faire en sorte que ce moteur économique vital reste une source d'emplois compétitive et durable pour les Albertains pour de nombreuses années à venir. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Grâce à sa main-d'œuvre hautement qualifiée, à ses établissements de recherche de classe mondiale et à ses écosystèmes novateurs, le Canada est un chef de file mondial dans la mise au point des nouvelles technologies nécessaires à l'industrie de la construction de demain. Cette initiative créée avec le SAIT offre un espace de collaboration et de développement de produits qui n'est pas seulement avantageux pour les étudiants et les petites et moyennes entreprises, mais aussi pour le développement économique des Prairies. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Avec le lancement du Centre des technologies de construction alternatives, le SAIT crée un formidable espace pour la collaboration, la formation et le développement de produits afin de permettre à l'Alberta de rester à la pointe de l'innovation dans le secteur de la construction. Je suis fier que notre gouvernement investisse dans ce projet et contribue à ce que Calgary dispose des connaissances, des ressources et des compétences nécessaires à la prospérité du secteur de la construction de l'Alberta. »

- George Chahal, député de Calgary Skyview

« J'ai toujours dit que la technologie n'est pas seulement une industrie, mais l'avenir de chaque industrie. Ce financement permettra à l'industrie de la construction de l'Alberta de prospérer en utilisant la technologie pour résoudre les problèmes de nouvelles façons. De tels investissements contribueront à faire de l'Alberta l'une des provinces les plus novatrices au Canada. »

- L'honorable Nate Glubish, ministre de la Technologie et de l'Innovation, gouvernement de l'Alberta

« Les matériaux de construction de pointe, les méthodes de construction novatrices et les technologies alternatives de fabrication et de production transforment la façon dont nous construisons en Alberta. Le SAIT est un collaborateur solide, et Alberta Innovates est heureuse d'apporter son soutien au Centre des technologies de construction alternatives, par l'intermédiaire de son programme de partenariat pour le développement des écosystèmes. »

- Laura Kilcrease, directrice générale, Alberta Innovates

« Cet investissement dans la fabrication et les matériaux intelligents créera de nouvelles possibilités vitales de collaboration avec l'industrie dans ses efforts visant à faire progresser la construction de maisons selon des méthodes plus rapides, plus écologiques et plus abordables. En tant que principal fournisseur de talents et l'un des cinq plus grands collèges de recherche du Canada, le SAIT est déterminé à soutenir la transformation continue de la fabrication et des procédés industriels dans le secteur de la technologie de la construction en tant que moteur clé de la croissance économique dans toute la province. »

- David Ross (Ph. D.), président et directeur général du SAIT

Faits en bref

Le financement de 2 594 000 $ de PrairiesCan annoncé aujourd'hui est accordé dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR).

Le programme EIR crée et soutient des écosystèmes régionaux inclusifs qui aident des entreprises à innover du début à la fin.

Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute à des investissements de plus de 3,69 millions de dollars de PrairiesCan dans le SAIT depuis le début de l'année 2022 :

plus de 1,4 million de dollars pour soutenir le premier centre canadien de formation en aviation télépilotée consacré à la formation, à la maintenance et à la certification en lien avec les drones puissants;



un montant de 1,43 million de dollars pour contribuer à la commercialisation de technologies propres émergentes et à fort potentiel de croissance pour le secteur énergétique de l' Alberta ;

;

un montant de 860 000 dollars pour aider à faire progresser l'utilisation de véhicules aériens sans pilote pour la surveillance de l'environnement.

