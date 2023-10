Financement de trois millions de dollars accordé par PrairiesCan pour doubler la capacité de formation des pilotes et en vol de l'Université Mount Royal et répondre aux besoins de l'industrie

CALGARY, AB, le 20 oct. 2023 /CNW/ - L'industrie de l'aviation de l'Alberta et de l'ensemble du Canada est en croissance, entraînant une demande accrue pour des pilotes et des professionnels de l'aviation qualifiés dans les secteurs du transport aérien et du personnel navigant. Le gouvernement du Canada investit dans le secteur de l'aviation de l'Alberta pour soutenir le besoin grandissant de pilotes et d'une main-d'œuvre formée au vol, tout en créant des emplois bien rémunérés et en contribuant à la diversification de l'économie de l'Alberta.

Le député Chahal annonce un investissement fédéral destiné à développer la formation des pilotes à Calgary (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

George Chahal, député de Calgary Skyview, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, un investissement fédéral de trois millions de dollars pour mieux répondre à la demande croissante de professionnels de l'aviation qualifiés et stimuler la croissance continue des secteurs de l'aviation de l'Alberta et du Canada.

Le financement de PrairiesCan permettra d'élargir le programme de formation des pilotes et en aviation de l'Université Mount Royal, soit en doublant le nombre d'inscriptions pour atteindre 80 étudiants par année dans son programme de diplôme en aviation et en lançant un nouveau programme de baccalauréat en gestion de l'aviation en 2024. L'investissement fédéral permettra d'équiper un nouveau hangar et un centre de formation sur le campus Springbank de l'université. Cet équipement comprendra notamment de nouvelles technologies de réalité virtuelle et les simulateurs de vol nécessaires à la formation d'une nouvelle génération de pilotes et de personnel navigant.

Au cours des deux prochaines années, cet investissement devrait permettre de créer plus de 70 emplois, d'aider approximativement 10 petites et moyennes entreprises et de former 140 étudiants, notamment dans les groupes actuellement sous-représentés dans l'industrie de l'aviation, dont les femmes et les jeunes Autochtones.

Citations

« Les établissements d'enseignement postsecondaire de Calgary jouent un rôle essentiel pour soutenir la croissance du secteur de l'aviation de l'Alberta. L'investissement de notre gouvernement dans l'agrandissement des installations de formation des pilotes de l'Université Mount Royal contribuera à préparer la prochaine génération de professionnels de l'aviation pour stimuler la croissance continue de l'industrie de l'aviation de l'Alberta et soutenir les emplois de haute qualité que cette industrie offre aux gens et aux collectivités de l'ensemble de la province. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« L'importante expertise et les forces de Calgary dans le secteur de l'aviation ne font que croître et s'améliorer grâce à des projets tels que l'agrandissement de ces installations de formation des pilotes à l'Université Mount Royal. Je suis fier de voir notre gouvernement investir dans une initiative qui aura un impact concret sur la formation des pilotes et des travailleurs de l'aviation qualifiés dont cette industrie en croissance a besoin. »

-George Chahal, député de Calgary Skyview

« L'industrie de l'aviation de l'Alberta est en train de prendre son envol! Notre économie continue de se développer et de se diversifier, et l'investissement dans le perfectionnement, l'attraction et le maintien des personnes qualifiées dans le domaine de l'aviation renforcera la réserve de talents de l'Alberta et permettra à notre province d'aller de l'avant. »

-L'honorable Rajan Sawhney, ministre de l'Éducation supérieure, Gouvernement de l'Alberta

« La demande de pilotes continue de croître, et l'annonce d'aujourd'hui témoigne de la solidité du programme d'aviation de la MRU, du rôle vital de l'éducation dans l'avancement du secteur de l'aviation et de son importance pour l'économie future de l'Alberta. Cette augmentation du financement permet à l'Université Mount Royal d'offrir à un plus grand nombre d'étudiants qui aspirent à devenir pilotes ou professionnels de l'aviation la formation dont ils ont besoin pour répondre aux exigences d'un secteur de l'aviation en plein essor. »

-Tim Rahilly, Ph.D., président et vice-chancelier, Université Mount Royal

Faits en bref

Le financement de trois millions de dollars de PrairiesCan annoncé aujourd'hui est octroyé dans le cadre de son programme Développement économique et diversification des collectivités (DEDC).

Par l'entremise du programme DEDC, PrairiesCan fait des investissements ciblés qui visent à générer une croissance économique durable et inclusive, et à aider les collectivités de l' Alberta , de la Saskatchewan et du Manitoba à participer pleinement aux occasions économiques et à en tirer profit.

, de la et du à participer pleinement aux occasions économiques et à en tirer profit. Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute à de récents investissements de PrairiesCan dans le secteur de l'aérospatiale de l' Alberta , dont plus de 2,5 millions de dollars pour permettre à l'Université de Calgary d'établir un centre d'innovation en aérospatiale et plus de 1,4 million de dollars pour soutenir le premier centre canadien de formation en aviation télépilotée consacré à la formation, à la maintenance et à la certification en lien avec les drones puissant au Southern Alberta Institute of Technology (SAIT).

