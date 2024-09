Le financement de PrairiesCan permet à FortWhyte Alive d'offrir des expériences de plein air améliorées pour attirer les touristes et soutenir la réconciliation économique avec les Autochtones

WINNIPEG, MB, le 13 sept. 2024 /CNW/ - FortWhyte Alive, de Winnipeg, est un espace vert urbain qui rassemble les gens pour promouvoir la compréhension du monde naturel et des modes de vie durables et la sensibilisation à ces questions.

Le député Carr annonce un investissement fédéral dans FortWhyte Alive (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé un investissement fédéral de 158 900 dollars dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme de PrairiesCan. Le financement permet d'améliorer l'infrastructure extérieure destinée aux visiteurs et de mettre en place de nouveaux programmes et expériences dirigés par des Autochtones à FortWhyte.

Le financement est utilisé pour réparer l'abri extérieur « Loly Lookout », construire un abri extérieur adjacent au centre d'interprétation principal, reconstruire une cabane dans les arbres surplombant l'enclos des bisons, embaucher un gardien du savoir autochtone qui orientera les activités et les programmes, créer une forêt de guérison et demander à un artiste autochtone de créer une couverture étoilée pour le centre de renseignements de Buffalo Crossing et d'en concéder l'utilisation.

Citations

« FortWhyte Alive est un joyau unique à Winnipeg. C'est un exemple vivant de développement durable et une attraction touristique importante. Notre gouvernement est heureux d'avoir fait cet investissement pour améliorer les programmes, générer des revenus et amplifier les voix autochtones. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« FortWhyte Alive est un endroit spécial situé à quelques instants de l'agitation de la ville. Vous pouvez à la fois vous imprégner des merveilles de la nature, vous renseigner sur l'environnement, faire l'expérience de la vie sauvage et être un touriste. Notre gouvernement est heureux de soutenir son travail. »

-Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud

« Chaque année, FortWhyte Alive accueille des milliers de personnes qui viennent passer du temps à apprendre et à se rapprocher de la terre. Ici, dans la nature, les élèves peuvent relier leurs leçons en classe au monde dans lequel ils vivent, et les visiteurs découvrent les merveilles du temps passé à l'extérieur. Grâce au généreux soutien de PrairiesCan, nous avons pu restaurer notre très appréciée cabane dans les arbres afin que les visiteurs puissent admirer notre troupeau de bisons en toute sécurité. Nous avons également réparé et agrandi les espaces extérieurs afin que les gens puissent se retrouver en famille, apprendre ensemble et s'abriter des intempéries dans notre abri restauré et dans notre nouvelle salle de classe en plein air. »

-Liz Wilson, présidente et directrice générale, FortWhyte Alive



Faits en bref

Le Fonds d'aide au tourisme a aidé des entreprises et les organisations touristiques tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future. Il est doté d'un budget de 500 millions de dollars sur deux ans (se terminant le 31 mars 2023), dont 485 millions de dollars en financement des priorités régionales administré par les agences de développement régional du Canada .

. Les projets soutenus par le Fonds ont donné aux entreprises touristiques les moyens de créer de nouvelles expériences et de nouveaux produits touristiques ou d'améliorer ceux qui existent déjà, afin d'attirer davantage de visiteurs locaux, nationaux et internationaux.

FortWhyte Alive a pour mission d'offrir des programmes, des cadres naturels et des installations pour l'éducation à l'environnement, les loisirs de plein air et les entreprises sociales. Ce faisant, FortWhyte favorise la compréhension du monde naturel et les actions menant à un mode de vie durable et la sensibilisation à ces questions.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur X et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Carson Debert, Attaché de presse, Bureau du ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, [email protected]; Chris Minaker, Directeur, Politique, Planification et Relations extérieures, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Liz Wilson, Présidente et directrice générale, FortWhyte Alive, [email protected]