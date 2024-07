L'investissement de plus de 645 000 $ de CanNor aidera la Screen Production Yukon Association et l'entreprise Shot in the Dark Productions à renforcer les capacités dans l'industrie des médias sur écran du Yukon.

WHITEHORSE, YT, le 3 juill. 2024 /CNW/ - L'industrie yukonnaise des médias sur écran, y compris le cinéma, la télévision et les médias en ligne, procure des avantages considérables à la population et aux communautés du territoire, notamment des emplois spécialisés, la croissance économique, l'enrichissement culturel et une visibilité accrue à l'échelle nationale et mondiale. Les entreprises et les organisations qui portent à l'écran les histoires, les cultures et les paysages du territoire sont des moteurs de l'économie du Yukon.

Aujourd'hui, Brendan Hanley, député du Yukon, a annoncé, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor, que le gouvernement du Canada investit un total de plus de 645 000 $ dans deux projets, lesquels renforceront le secteur des médias sur écran du Yukon.

Les fonds de plus de 620 000 $ aideront la Screen Production Yukon Association (SPYA) à accroître sa capacité et à concrétiser les priorités clés du rapport Yukon Screen-based Production Sector: A Roadmap for Growth 2022-2027 (Le secteur de la production visuelle au Yukon : feuille de route pour la croissance 2022-2027). Ces priorités consistent entre autres à offrir une formation propre au secteur, à mettre en place une nouvelle conférence sur l'industrie des médias sur écran dans le Nord, à ouvrir un nouveau studio, à attirer davantage de productions locales, à acheter du matériel et à mettre à jour son site web et son image de marque.

L'entreprise Shot in the Dark Productions a reçu 25 000 $ pour offrir une formation professionnelle de marionnettiste afin d'aider les résidents du Nord à acquérir les compétences nécessaires pour travailler sur sa nouvelle série télévisée pour enfants, réalisée au Yukon et intitulée Northern Tails (Histoires du Nord).

En 2023-2024, le gouvernement du Yukon a augmenté le financement de la SPYA en réponse à la feuille de route. Cet investissement s'est élevé à environ 160 000 $ au cours du dernier exercice financier pour aider l'association à réaliser ses principales priorités. Le gouvernement du Yukon a fourni à la SPYA un investissement de 65 000 $ en 2022 pour la création de la feuille de route.

Le gouvernement du Yukon a également soutenu le projet de Shot in the Dark Productions en fournissant 22 000 $ pour une formation de marionnettiste.

Grâce à de tels investissements, les gouvernements du Canada et du Yukon soutiennent l'expansion et la diversification du secteur de l'audiovisuel au Yukon. Non seulement l'augmentation du nombre de productions locales renforcera l'économie du Yukon, mais elle profitera également à d'autres secteurs et entreprises, puis entraînera davantage de visiteurs sur le territoire.

« Notre gouvernement soutient le développement d'une industrie de l'audiovisuel dynamique et prospère au Yukon. L'investissement dans ce secteur favorise l'expression culturelle, l'innovation technologique et l'engagement communautaire, ce qui contribue à la prospérité globale et au bien-être de la population du territoire. Il entraîne des avantages économiques directs pour les personnes qui travaillent sur les productions et des avantages secondaires pour de nombreux autres secteurs, comme la restauration, l'hébergement et le transport. »

- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan et de CanNor

« Investir dans le secteur yukonnais des médias sur écran ne se limite pas seulement au divertissement; il s'agit de promouvoir l'identité culturelle du territoire en partageant nos histoires à des auditoires nationaux et internationaux. Notre gouvernement soutient ces projets afin de renforcer l'industrie locale, en augmentant le nombre de productions réalisées au Yukon et en créant davantage de débouchés pour les Yukonnaises et les Yukonnais. »

- Brendan Hanley, député du Yukon

« Le secteur de la production audiovisuelle du Yukon regorge de talents. Ces deux projets, menés par des Yukonnaises et des Yukonnais dynamiques et hautement qualifiés, stimuleront l'innovation dans le territoire par la diffusion à l'écran de mises en récit. L'investissement dans de tels projets crée des perspectives d'emploi et des occasions de perfectionnement qui favorisent le développement de notre main-d'œuvre et font du Yukon un endroit attrayant pour les équipes de production du Canada et d'ailleurs. Notre gouvernement est fier d'encourager la diversification des secteurs de la création et de la culture et il est impatient de les voir prospérer. »

- Ranj Pillai, premier ministre et ministre du Développement économique, gouvernement du Yukon



« C'est un honneur pour la SPYA de recevoir ce soutien généreux de CanNor qui nous aidera à créer un studio centralisé, en revitalisant l'ancien bâtiment du centre des congrès. Ce centre communautaire sera le point d'accès pour notre centre de prêt d'équipement et trousse d'adapteurs, nos bureaux et notre studio de tournage, ce qui augmentera la capacité de l'industrie cinématographique dans son ensemble. Nous avons bien hâte d'ouvrir le studio qui pourra être loué dès cet automne. »

- Brianne Bremner, membre du conseil d'administration, Screen Production Yukon Association

« Je suis reconnaissante à CanNor et à Développement des médias du gouvernement du Yukon pour nous avoir aidés à recruter Ali Eisner, une marionnettiste professionnelle incroyablement talentueuse, afin de former une équipe de Yukonnaises et de Yukonnais à qui je pourrais ensuite faire appel pour la production de ma série. Nous disposons maintenant d'une équipe talentueuse de marionnettistes locaux expérimentés qui peuvent assurer les prochaines saisons de Northern Tails. »

- Kelly Milner, propriétaire, Shot in the Dark Productions

Le financement des deux projets est accordé par le biais du Programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) de l'Agence canadienne de développement économique du Nord. IDEENord prévoit des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidents du nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada .

. La Screen Production Yukon Association est un organisme sans but lucratif qui soutient, développe et célèbre le secteur des médias sur écran du Yukon .

. La Screen Production Yukon Association est soutenue par plusieurs programmes de financement du gouvernement du Yukon , notamment le Fonds de formation pour le développement des médias, le Fonds de développement économique et un soutien opérationnel. Le gouvernement du Yukon a également soutenu le projet Northern Tails de l'entreprise Shot in the Dark Productions par l'intermédiaire du Fonds de développement économique, ainsi que de ses fonds de développement et de production.

, notamment le Fonds de formation pour le développement des médias, le Fonds de développement économique et un soutien opérationnel. Le gouvernement du a également soutenu le projet Northern Tails de l'entreprise Shot in the Dark Productions par l'intermédiaire du Fonds de développement économique, ainsi que de ses fonds de développement et de production. Shot in the Dark Productions est une société cinématographique et médiatique de Whitehorse , créatrice de la série éducative pour enfants Northern Tails, qui explique comment les animaux de la forêt boréale interagissent entre eux, avec leur environnement, avec la population du Nord et avec le reste du monde.

