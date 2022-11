NEW WESTMINSTER, BC, le 22 nov. 2022 /CNW/ - Le Canada entend aider à restaurer et à agrandir les forêts du Canada d'un océan à l'autre. Les arbres sont essentiels à la vie; ils séquestrent le carbone, améliorent la qualité de l'air et offrent à la faune des moyens de subsistance - ils sont des alliés dans notre lutte contre les changements climatiques.

Le député de Steveston-Richmond Est, Parm Bains, a annoncé au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et en compagnie de la directrice générale d'Arbres Canada, Nicole Hurtubise, l'octroi d'une contribution fédérale de plus de 41 millions de dollars au Programme national de verdissement d'Arbres Canada. Ces fonds proviennent de 2 milliards d'arbres - lancé en 2021, ce programme vise à soutenir de nouveaux projets de plantation d'arbres qui font appel à des solutions fondées sur la nature pour combattre les changements climatiques et accroître de façon permanente le couvert forestier au Canada.

Arbres Canada cherche à accélérer la plantation de semis à grande échelle grâce à des opérations de boisement et de reboisement réalisées dans le cadre de son Programme national de verdissement. L'organisme plantera plus de 21 millions d'arbres en neuf ans en travaillant en collaboration avec les propriétaires de terrains, les municipalités et divers partenaires pour déterminer les projets de plantation à prioriser pour atteindre les objectifs visés sur le plan environnemental et social.

Arbres Canada est le seul organisme national sans but lucratif qui se consacre à la plantation d'arbres en zones rurales et urbaines dans toutes les provinces du Canada. Il se donne également pour mission de contribuer à réduire les émissions dans le milieu atmosphérique pour ainsi nous rapprocher de notre objectif de bâtir une économie carboneutre durable et prospère d'ici 2050.

Ce projet contribuera à créer des emplois durables au pays, notamment dans les communautés autochtones. Les efforts déployés pour combattre les changements climatiques et pour protéger la biodiversité au Canada sont rendus possibles grâce à l'importante collaboration d'organismes dédiés à la revitalisation et à la sauvegarde de notre environnement.

Il ne s'agit là que de l'une des mesures que prend le gouvernement du Canada pour protéger la nature, alors qu'il a invité 196 pays à Montréal à l'occasion de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies du 7 au 19 décembre 2022. La COP15 est une occasion pour le Canada de montrer son leadership en prenant des mesures pour conserver et restaurer les milieux naturels et pour freiner la perte de biodiversité dans le monde.

« L'annonce faite aujourd'hui à New Westminster constitue un jalon important dans l'atteinte de notre objectif de planter deux milliards d'arbres afin d'assainir l'air, d'améliorer la biodiversité et de poser des actions climatiques concrètes partout au Canada. Dans le cadre de ses efforts visant à planter plus de 21 millions d'arbres, Arbres Canada appuiera les collectivités d'un bout à l'autre du pays en créant des emplois durables. Félicitations à toutes les personnes qui prennent part à ce projet. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Le gouvernement du Canada aide les Canadiens à planter deux milliards d'arbres partout au pays. Aujourd'hui, à New Westminster, je me suis joint à Arbres Canada pour annoncer l'octroi d'une aide fédérale de 41 millions de dollars pour la plantation de plus de 21 millions d'arbres. Ce projet contribuera à la biodiversité et à l'assainissement de l'air, et c'est pourquoi nous sommes heureux d'appuyer ce travail essentiel. »

Parm Bains

Député de Steveston-Richmond Est

« Grâce à la contribution du gouvernement fédéral, Arbres Canada a déjà planté plus de un million d'arbres en 2022 - plus que jamais auparavant dans l'histoire de notre organisme. Forts de ce succès, nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec des partenaires locaux, des municipalités, des commanditaires et des donateurs pour planter, partout au pays, plus de 21 millions d'arbres et surveiller leur croissance. Nous pourrons ainsi maximiser leur survie et les avantages à long terme qu'ils nous procurent dans le cadre de notre lutte contre les changements climatiques et la perte de biodiversité. »

Nicole Hurtubise

Directrice générale, Arbres Canada

