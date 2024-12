LE DÉPÔT OFFICIEL DE L'ÉTUDE NATIONALE DU REPRENEURIAT ET DES TRANSFERTS D'ENTREPRISE AU QUÉBEC, 2015-2021 : LE RAPPORT DÉTAILLÉ

QUÉBEC, le 17 déc. 2024 /CNW/ - Alexandre Ollive, président-directeur général du Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) en collaboration avec Marc Duhamel, directeur scientifique de l'Observatoire du repreneuriat et du transfert d'entreprise du Québec (ORTEQ) et Frédérik Boisvert, président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ), grâce à l'appui du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec (MEIE), déposent officiellement la toute première étude nationale sur le repreneuriat. Couvrant la période de 2015 à 2021, cette étude, présentée lors de la 7e édition du Sommet du repreneuriat, est désormais accessible au public et aux acteurs de l'écosystème économique québécois. Elle jette un éclairage inédit sur les enjeux et défis du repreneuriat au Québec.

Des données inédites qui redéfinissent le repreneuriat au Québec

En moyenne, 3,9 % des petites et moyennes entreprises avec employés (PMEAE) changent de propriétaire-dirigeant chaque année au Québec.

des petites et moyennes entreprises avec employés (PMEAE) changent de propriétaire-dirigeant chaque année au Québec. Entre 2015 et 2021, près de 52 000 changements de propriétaire-dirigeant ont eu lieu, soit environ 7 400 transferts annuels en moyenne.

2021, près de ont eu lieu, soit environ en moyenne. En 2021 seulement : Plus de 8 600 transferts ont été enregistrés, représentant une hausse de 32,1 % par rapport à 2015. 48 % des transferts se sont concentrés dans la région de Montréal, contre 10 % dans celle de Québec. Le bénéfice avant impôts (BAI) des entreprises ayant changé de propriétaire-dirigeant atteignait en moyenne de 470 000 $ , soit un total estimé à 4 G$ de dollars à l'échelle du Québec.

: Grâce à la méthode CTEQ, le taux de survie des PME accompagnées est de 87,5 % après 5 ans d'activité.

« Le CTEQ est fier de contribuer à une meilleure compréhension de ce secteur crucial pour l'économie du Québec. Cette étude est une première au Québec et constitue une ressource précieuse pour les acteurs économiques et les futurs repreneurs. Nous exprimons notre gratitude au MEIE pour son soutien, ainsi qu'à Marc Duhamel, directeur scientifique de l'ORTEQ, pour son rôle clé dans la réalisation de cette étude, qui représente une avancée majeure pour l'avenir du Québec », indique Alexandre Ollive, PDG du CTEQ.

Une nouvelle ressource pour les entrepreneurs

L'étude repose sur une nouvelle base de données administrative regroupant en moyenne 180 000 PME par année. Elle constitue un outil essentiel pour les entrepreneurs et décideurs, offrant des données fiables et actuelles pour éclairer leurs décisions. Sa publication propose une perspective élargie sur l'économie québécoise et encourage une réflexion sur les mesures nécessaires pour faciliter les transferts d'entreprises et renforcer la pérennité des PME.

« Le repreneuriat est une priorité incontournable pour assurer la vitalité économique et la pérennité des entreprises de la Capitale-Nationale. La Chambre de commerce et d'industrie de Québec est fière de collaborer avec le CTEQ pour soutenir cette transition essentielle, qui garantit non seulement la relève entrepreneuriale, mais également le transfert de milliards d'actifs et la préservation de milliers d'emplois dans notre région. La nouvelle étude dévoilée apporte des données cruciales pour mieux comprendre les enjeux et orienter nos actions en faveur du repreneuriat », affirme Frédérik Boisvert, président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ).

« Pour la toute première fois, cette étude offre un décompte détaillé du volume des transferts d'entreprise au Québec. Elle montre l'importance capitale du repreneuriat comme levier de la relève entrepreneuriale dans l'ensemble des régions du Québec. Elle permet également aux différents acteurs du développement économique de prendre des décisions éclairées concernant l'offre d'expertise et de services de formation, d'accompagnement et de financement pour soutenir la pérennité des PME au Québec, en leur permettant de suivre l'évolution des activités de transfert d'entreprise dans leur industrie et leur communauté », ajoute Marc Duhamel, directeur scientifique de l'Observatoire du repreneuriat et du transfert d'entreprise du Québec (ORTEQ).

Pour consulter l'Étude nationale du repreneuriat et des transferts d'entreprise au Québec, 2015-2021, veuillez consulter le rapport détaillé ici.

À propos du Centre de transfert d'entreprise du Québec

Chef de file du repreneuriat au Québec, le CTEQ est un organisme de développement économique qui offre une solution unique combinant une équipe-conseil en transfert d'entreprise et une plateforme confidentielle de mise en relation entre acheteurs et vendeurs de PME. Service-conseil neutre et personnalisé - Occasions d'affaires - Réseau d'affaires - Formations et événements sont offerts afin de donner les meilleures chances de succès pour la réalisation d'un projet de vente ou d'achat d'entreprise. Le CTEQ possède une expertise dans tous les secteurs d'activités et des mandats dédiés aux milieux de la culture, du tourisme, de la reprise collective et auprès des groupes sous représentés en entrepreneuriat. Présent dans toutes les régions du Québec, le CTEQ est soutenu par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec.

