PARIS, 12 avril 2024 /CNW/ - Le Sommet du GALA IP, dont le thème était « Concrétiser le Net5.5G et inspirer une nouvelle croissance » a été organisé avec succès par Huawei lors du MPLS SD & AI Net World Congress 2024. Le sommet a réuni des invités provenant d'entreprises de télécommunications, d'organismes de normalisation et d'organisations de l'industrie pour discuter de sujets importants comme le déploiement de l'application Net5.5G, l'innovation des scénarios et l'architecture de réseau cible. Des entreprises de premier plan, comme vivo Brazil, Telecom Argentina et Algeria Telecom ont partagé leur application de réseau en direct et leurs pratiques innovantes de technologies clés comme la 400GE, SRv6, le découpage et la carte numérique de réseau dans des scénarios de transport convergents Net5.5G. Cela indique que le transport convergent Net5.5 est déployé à un rythme plus rapide pour soutenir la croissance des services des entreprises de télécommunications.

Zuo Meng, président, Data Communication Product Line Metro Router Domain de Huawei, qui prononce le discours d’ouverture (PRNewsfoto/Huawei)

Zuo Meng, président, Data Communication Product Line Metro Router Domain de Huawai, a souligné que de nouvelles applications à ultra-haut débit se développent continuellement, apportant de nouvelles possibilités et de nouveaux défis aux entreprises de télécommunications. Les entreprises de télécommunications doivent construire un réseau cible Net5.5G pour soutenir la mise à niveau à 10 Gbps pour les services à large bande à domicile, les services mobiles à large bande, les lignes privées d'entreprise et les services de campus d'entreprise. L'accélération du déploiement des applications Net5.5G pour soutenir le plus grand succès commercial des entreprises de télécommunications est devenue un consensus dans l'industrie.

Les applications immersives, la numérisation et la nuagisation de l'industrie, ainsi que les applications d'IA, stimulent la croissance continue des connexions à ultra-haut débit et de la bande passante à l'échelle mondiale. Tayeb Ben Meriem, co-président du groupe de travail sur les technologies de réseau du WBBA, a déclaré que, pour faire face à cette croissance, le WBBA a soulevé l'initiative Net5.5G avec ses membres, y compris le campus de 10 Gbps avec Wi-Fi 7, le transport IP convergent de 400GE et les réseaux de centres de données hyperconvergents pour 2025-2030.

Les principales entreprises de télécommunications ont fait part de leur déploiement de réseaux en direct et de leurs pratiques novatrices des principales technologies de transport convergent Net5.5G. vivo, une entreprise de télécommunications de premier plan en Amérique latine, a achevé l'interopérabilité multi-fournisseurs SRv6 et déployé avec succès SRv6 sur le réseau fonctionnant en permanence au Brésil. Nelson Jose dos Santos Junior, expert du réseau IP de vivo, a souligné qu'avec le déploiement progressif de technologies clés pour Net5.5G, comme SRv6, 400GE, et le découpage de réseau, vivo améliorera l'expérience de maintenance de 5G et maintiendra sa position de leader. Oscar Paniagua, directeur du réseau de transport de Telecom Argentina, a déclaré que le 400GE a été déployé sur le réseau de base pour soutenir la croissance du trafic 5G et du service haut débit à domicile. Le réseau de transport IP évolue continuellement vers Net5.5G et offre une expérience de connexion optimale grâce à l'automatisation améliorée du réseau, à l'assurance des ANS, à la visualisation en temps réel et aux capacités de bande passante flexible. Mounira Aissa El Bey, chef des technologies, Cloud Core et IP Backbone chez Algerai Telecom, a déclaré que le réseau de transport IP vise à évoluer vers un réseau de nouvelle génération avec un accès omniprésent, une connexion intelligente, un réseau fédérateur ultralarge bande et un découpage en tant que service. Grâce à des pratiques novatrices de découpage de réseau et d'automatisation, l'assurance des ANS est fournie pour différents scénarios afin d'assurer une expérience client de grande qualité.

Dans le cadre de l'évolution du scénario du réseau Net5.5G, Pietro Cassarà, chercheur au Conseil national de la recherche italien, a mis en lumière la façon dont les technologies clés comme le découpage en réseau basé sur SRv6 et IFIT complètent parfaitement la carte numérique de réseau basée sur l'IA pour offrir une ANS garantie et automatiser les futurs scénarios de réseau, comme l'acheminement dans le maillage selon la topologie dynamique sur les futurs réseaux non terrestres.

Carsten Rossenhövel, chef des technologies du EANTC, une organisation d'essai indépendante faisant autorité en Europe, a partagé les progrès des essais d'interopérabilité multi-fournisseurs en 2024 et le rapport d'essai d'invitation indépendant des cartes 19.2T de Huawei. Cela indique que les capacités clés de Net5.5G, comme le 400GE, SRv6 et le découpage, sont de plus en plus matures sur le plan de l'interopérabilité.

Huawei a introduit l'architecture réseau cible de la solution de transport convergent Net5.5G et de ligne privée + X. Cette architecture comprend l'ultra-large bande, le réseau en tant que service, l'intelligence vive et la sécurité holistique. Les solutions et les produits de la série Net5.5G aident les entreprises de télécommunications à mettre au point des services complets et à atteindre une nouvelle croissance.

