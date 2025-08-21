PARIS, le 21 août 2025 /CNW/ -- Huawei tiendra son événement de lancement de produits novateurs « Ride the Wind » le 19 septembre à Paris, en France. L'événement comprendra le dévoilement de la toute nouvelle série WATCH GT 6 de HUAWEI, qui offre des fonctions de suivi de la santé et de la condition physique de pointe, ainsi que des tablettes et téléphones intelligents très attendus.

Huawei Set to Unveil New Wearables, Tablets, and Phones in Paris on September 19

Depuis son entrée sur le marché des objets personnels connectés intelligents en 2015, Huawei a lancé une vaste gamme de produits qui ont été bien accueillis par les consommateurs du monde entier. En date de juin 2025, l'entreprise avait expédié plus de 200 millions d'objets personnels connectés. Au premier trimestre de 2025, les expéditions d'objets personnels connectés de Huawei ont augmenté de 42,4 % par rapport à l'année précédente, ce qui place l'entreprise au premier rang sur le marché mondial des objets personnels connectés[1].

Au cours de la dernière décennie, Huawei a stimulé l'innovation et redéfini les frontières de l'industrie. La série WATCH GT 5 de HUAWEI comprenait le système révolutionnaire TruSense, qui a rendu le suivi de la santé plus polyvalent et plus flexible que jamais. La série WATCH 5 de HUAWEI offre une configuration à double batterie, créant un équilibre entre des performances de haut niveau et une autonomie impressionnante de la batterie. La série ultime WATCH de HUAWEI offre des modes spécialisés de plongée, de parcours de golf et d'excursion en plein air aux aventuriers téméraires. Avec plus de 100 modes d'entraînement, des conceptions élégantes et des fonctions personnalisables, les produits de Huawei ont relevé la barre sur le plan du rendement des objets personnels connectés.

Les tablettes Huawei sont également très appréciées des utilisateurs, grâce à des caractéristiques révolutionnaires comme PaperMatte Display et à des outils simples visant à stimuler la productivité. La fonction PaperMatte Display et le M-Pencil de HUAWEI rendent la lecture et l'écriture numériques plus faciles que jamais, et de nouvelles applications comme GoPaint[2] et HUAWEI Notes ont rendu la création numérique accessible. L'événement du mois prochain sera également le théâtre du lancement d'une activité créative mondiale GoPaint[3], visant à stimuler une nouvelle génération de créateurs à atteindre des sommets encore plus grands.

Cette année, la philosophie de marque de Huawei CBG fait également un pas en avant audacieux. Avec le lancement prochain de produits, Huawei vise à renforcer ses liens avec les jeunes utilisateurs en faisant la promotion de produits haut de gamme, avant-gardistes et axés sur la technologie et de technologies qui éliminent les obstacles numériques et géographiques et favorisent de nouvelles communautés créatives.

[1] Source des données : IDC Worldwide Quarterly Wearables Tracker, T1 2025 [2] GoPaint est une application de création numérique intégrée exclusivement aux tablettes Huawei. [3] L'activité de création mondiale GoPaint de HUAWEI est une plateforme pour quiconque aime créer, s'exprimer, inspirer la créativité et donner à un plus grand nombre de personnes les moyens de s'adonner à la création artistique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2755349/4491398__1.jpg

SOURCE HUAWEI

PERSONNE-RESSOURCE : Qingying Li, [email protected]