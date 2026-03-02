Le dépistage du cancer colorectal : un test simple, facilement accessible et gratuit, qui peut sauver des vies

MONTRÉAL, le 2 mars 2026 /CNW/ - Dans le cadre du Mois de sensibilisation au cancer colorectal, Santé Québec et la Fondation québécoise du cancer rappellent à la population l'importance du dépistage. Au Québec, chaque année, ce sont près de 7 000 personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer colorectal. Malheureusement, près de 2 550 en décèdent. Il s'agit d'ailleurs de la deuxième cause de décès par cancer chez les personnes âgées de 50 à 74 ans au Québec.

Comme le cancer colorectal peut évoluer sans symptômes, et ce pendant plusieurs années, la détection précoce améliore les chances de guérison. Se faire dépister, même en l'absence de signes, demeure l'un des moyens les plus efficaces de réduire la mortalité associée à ce type de cancer.

Programme de dépistage gratuit et accessible

Depuis 2024, un programme gratuit et accessible de dépistage du cancer colorectal est offert dans les points de services locaux, partout dans la province. Il s'adresse aux personnes âgées de 50 à 74 ans, avec ou sans médecin de famille. Les personnes de 49 ans et moins ayant des antécédents familiaux sont également admissibles.

Le test est simple, rapide et peut être fait à domicile en quelques minutes. Il permet de détecter la présence de sang invisible à l'œil nu dans les selles, souvent l'un des premiers signes de la maladie.

Si le résultat est anormal, la personne est orientée vers une coloscopie pour confirmer le diagnostic. En cas de cancer, le suivi médical et les traitements sont entièrement pris en charge par le réseau de la santé, afin d'assurer un accompagnement complet.

Les personnes ciblées peuvent prendre rendez-vous en ligne sur la plateforme Clic Santé ou par téléphone au 1 877 644-4545.

Citations

« Le dépistage du cancer colorectal est simple, rapide et gratuit. Il est accessible partout au Québec, même sans médecin de famille. En quelques minutes à la maison, il est possible de poser un geste concret pour sa santé », souligne Martine Leblanc-Constant, directrice des opérations de santé publique, à Santé Québec.

« Trop souvent, le cancer colorectal est diagnostiqué tardivement parce qu'il ne provoque pas de symptômes au début. Plus nous rejoignons de personnes, plus nous augmentons les chances de détecter la maladie à un stade où elle peut être traitée efficacement. Cette alliance stratégique constitue bien plus qu'un simple partenariat : elle illustre concrètement notre volonté commune d'agir en prévention et d'améliorer la santé de la population », affirme Marco Décelles, directeur général de la Fondation québécoise du cancer.

