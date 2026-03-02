DÉPÔT DU PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSAIRE NATIONALE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ QUÉBEC

QUÉBEC, le 2 mars 2026 /CNW/ - La commissaire nationale aux plaintes et à la qualité des services de Santé Québec, madame Martine Gosselin, a déposé son premier rapport d'activité le 26 février 2026. « Ce rapport se veut un outil d'aide à la décision autant qu'un geste de transparence envers l'État et la population. Il ouvre des pistes d'action, nomme les défis à traiter rapidement, et met en lumière les conditions nécessaires pour accélérer les avancées au cours des prochains mois », déclare-t-elle à la ministre de la Santé.

Le poste de commissaire national aux plaintes et à la qualité des services a été créé avec l'adoption de la Loi sur la gouvernance du système de santé et des services sociaux. Son mandat consiste notamment à veiller à la concertation des commissaires aux plaintes et à la qualité des services du réseau de la santé et des services sociaux, au respect des droits des usagers et à recommander à Santé Québec toutes mesures susceptibles d'améliorer la qualité des services aux usagers.

Au cours de sa première année de mandat, la Commissaire nationale a traité des plaintes systémiques et formulée des recommandations qui ont permis d'améliorer l'accès aux soins pour la population, avec des résultats observés à l'échelle nationale.

Mme Gosselin se rend disponible pour des entrevues à propos du rôle de commissaire national aux plaintes et à la qualité des services de Santé Québec.

Le Bureau de la commissaire nationale aux plaintes et à la qualité des services de Santé Québec est une organisation indépendante ayant pour mandat d'harmoniser la gestion des plaintes, d'analyser les problèmes systémiques et de proposer des solutions pour améliorer la qualité des soins et l'efficacité du réseau de la santé et des services. Sa compétence et celle du Régime des plaintes s'étend sur les services de santé et de services sociaux relevant d'un établissement public, les services du domaine de la santé et des services sociaux fournis par un titulaire d'autorisation ou prestataire auquel Santé Québec verse des sommes d'argent, ainsi que les activités de recherche d'un établissement. Elle encadre ainsi les activités des commissaires, des médecins examinateurs et des comités de révision.

