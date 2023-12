Le Défi pour la sauvegarde des espèces suscite l'intérêt mondial

52 candidats dans la course au 1 million de dollars

INDIANAPOLIS, 28 décembre 2023 /CNW/ - La nouvelle initiative audacieuse de conservation du zoo d'Indianapolis accordera 1 million de dollars à une seule organisation qui travaille à sauver une espèce de l'extinction. Le Défi pour la sauvegarde des espèces a suscité l'intérêt des agents de protection de la nature représentant 52 espèces dans 46 pays. Chaque candidat a élaboré un plan détaillé qui, s'il est financé, aura une incidence mesurable et durable sur la survie d'une espèce animale menacée.

Le zoo d'Indianapolis a lancé le Défi pour la sauvegarde des espèces en avril dans le but de financer un plan ayant le potentiel d'améliorer la situation des espèces actuellement désignées comme menacées (en danger critique, en danger, vulnérable ou éteinte à l'état sauvage) par la Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

L'annonce des 52 candidats coïncide avec le 50e anniversaire de la Endangered Species Act aux États-Unis, qui a accordé une protection juridique à des centaines d'espèces. « Nous nous concentrons sur notre mission, qui est de protéger la nature et d'inspirer les gens à prendre soin de notre monde. Le Défi pour la sauvegarde des espèces est un investissement solide dans la protection et la préservation de la diversité de la vie sur Terre », a déclaré M. Robert Shumaker, président et chef de la direction du zoo d'Indianapolis.

Les agents de protection de la nature du Global Center for Species Survival ont examiné près de 200 demandes préalables avant d'inviter 79 organisations à présenter des demandes complètes. La décision quant à l'attribution de la subvention d'un million de dollars dans le cadre du Défi pour la sauvegarde des espèces revient à un jury international de défenseurs de la protection des animaux.

« Nous avons été inspirés par la qualité des demandes que nous avons reçues. J'aurai aimé avoir 52 millions de dollars pour financer chacun de ces plans d'action en matière de conservation », a déclaré Bill Street, vice-président principal du zoo d'Indianapolis et directeur du Global Center for Species Survival.

Les candidatures au défi représentent non seulement une forte diversité géographique, mais aussi une diversité biologique. Les candidats ont présenté des plans visant à améliorer l'état de conservation de 7 amphibiens, 17 oiseaux, 3 poissons, 3 insectes, 12 mammifères et 10 reptiles.

Le Défi pour la sauvegarde des espèces s'inspire d'un concept élaboré par des experts de la Commission pour la sauvegarde des espèces de l'UICN. « Reverse the Red » vise à déclasser les espèces qui sont évaluées sur la Liste rouge de l'UICN. Par exemple, si une espèce est actuellement inscrite sur la liste des espèces éteintes à l'état sauvage, son inscription sur la liste des espèces en danger critique signifierait une amélioration des chances de survie de l'espèce.

Le lauréat du Défi pour la sauvegarde des espèces du zoo d'Indianapolis aura cinq ans pour mettre en œuvre son programme et démontrer ses progrès. Le zoo annoncera le gagnant au printemps 2024.

À propos du Global Center for Species Survival

Le Global Center for Species Survival du zoo d'Indianapolis est un partenariat avec la Commission pour la sauvegarde des espèces de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Le Global Center soutient et met en relation des milliers d'experts en conservation qui travaillent à assurer un avenir pour les animaux, les champignons et les plantes dans plus de 160 pays.

À propos du zoo d'Indianapolis

Le zoo d'Indianapolis est le plus grand zoo des États-Unis qui ne reçoit pas d'aide fiscale directe. Le zoo investi des ressources considérables dans la conservation depuis des décennies, y compris l'Indianapolis Prize - le plus grand prix mondial pour la conservation des animaux - le Global Center for Species Survival et le programme de subventions de conservation sur le terrain du zoo. Le zoo d'Indianapolis protège la nature et inspire les gens à prendre soin de notre monde. Situé dans le White River State Park, au centre-ville, le zoo d'Indianapolis est accrédité par l'Association of Zoos and Aquariums et l'American Alliance of Museums comme étant un zoo, un aquarium et un jardin botanique. Visitez le site IndianapolisZoo.com.

