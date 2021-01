L'Agence spatiale canadienne et la NASA unissent leurs efforts pour un meilleur accès à la nourriture dans l'espace et sur Terre.

LONGUEUIL, QC, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Agence spatiale canadienne (ASC) a annoncé aujourd'hui la tenue au Canada du Défi de l'alimentation dans l'espace lointain. Ce concours vise le développement de nouvelles technologies pour que les astronautes en mission lunaire ou sur Mars puissent produire leur nourriture. Ces technologies élargiront aussi les possibilités sur Terre en ce qui concerne la production alimentaire.



Il est vital pour les astronautes en mission d'exploration spatiale d'avoir accès à des aliments nutritifs. Ce sera encore plus important dans l'avenir, lors des missions de longue durée dans l'espace lointain. Comme les équipages ne pourront pas transporter toute leur nourriture, ils devront produire eux-mêmes des aliments pour répondre à leurs besoins nutritionnels. Dans l'espace, certaines des difficultés liées à la production alimentaire sont les mêmes que celles rencontrées sur Terre, en milieux hostiles, comme dans les collectivités du nord du Canada.



L'ASC et le Bureau du Conseil privé (dans le cadre de l'Initiative Impact Canada) travaillent avec la NASA au Défi de l'alimentation dans l'espace lointain. Les participants sont appelés à créer de nouvelles technologies de production alimentaire qui nécessitent un minimum d'intrants (p. ex. matériel, énergie, eau) pour produire un maximum d'aliments sains, nutritifs et agréables au goût. Non seulement ces innovations serviront aux missions spatiales, mais elles pourraient aussi profiter aux populations de la Terre, en particulier en régions éloignées où les conditions sont inhospitalières, comme dans l'Arctique canadien.



Le Défi de l'alimentation dans l'espace lointain s'inscrit dans la Stratégie spatiale canadienne, où l'un des engagements est d'utiliser l'espace pour résoudre les problèmes quotidiens sur Terre - comme l'accès à des aliments nutritifs. Les innovateurs canadiens sont invités à soumettre d'ici le 30 juillet 2021 un concept de technologie de production alimentaire.



Le Défi de l'alimentation dans l'espace lointain est le tout premier Centennial Challenge (en anglais seulement) que l'ASC coordonne avec la NASA.





Jusqu'à dix demi-finalistes construiront un prototype de leur technologie de production alimentaire. Quatre finalistes réaliseront ensuite un système complet destiné à soutenir les missions spatiales de longue durée et à faciliter l'accès à des aliments nutritifs partout au Canada .





. Tout au long des trois étapes de ce défi, l'Agence spatiale canadienne accordera plus d'un million de dollars sous forme de prix aux gagnants canadiens.





Phase 1 : Les équipes soumettront un concept de nouvelle technologie de production alimentaire. Jusqu'à 10 demi-finalistes recevront un montant de 30 000 dollars et passeront à la phase 2.





Phase 2 : Les demi-finalistes produiront un prototype de technologie de production alimentaire. Quatre de ces équipes canadiennes recevront la somme de 100 000 dollars et passeront à la phase 3.





Phase 3 : Les finalistes construiront leur technologie de production alimentaire de A à Z. L'équipe gagnante se verra remettre la somme de 380 000 dollars .





Le défi s'adressent aux entreprises et aux organisations commerciales ou sans but lucratif ainsi qu'aux particuliers établis au Canada. Les parties intéressées aux États-Unis et à l'étranger peuvent consulter le site Web à l'adresse deepspacefoodchallenge.org/francais pour savoir comment s'inscrire.

« Dans le cadre du Défi de l'alimentation dans l'espace lointain, les Canadiens sont invités à proposer de nouvelles technologies destinées à la production alimentaire dans l'espace lointain. Ces innovations pourraient aussi être d'une grande utilité aux habitants des régions éloignées, comme dans les collectivités du nord du Canada, où les conditions sont défavorables à l'agriculture. Nous ouvrons la voie, avec nos partenaires, à des innovations prévues pour l'espace qui amélioreront aussi la vie des Canadiens. »



Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale canadienne



