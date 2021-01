Les membres FidéliTim inscrits pourront choisir les trois joueurs de la LNH MD qui, selon eux, marqueront un but ce jour-là. Les participants recevront 10 points FidéliTim si un de leurs choix marque un but, 50 points si deux de leurs choix marquent et 150 points si les trois joueurs qu'ils ont choisis marquent.

En plus, cette saison-ci, les participants peuvent gagner un café ou un thé gratuit chaque jour pendant une semaine si au moins un de leurs joueurs marque un but pendant sept jours consécutifs où un match est disputé.

« La saison de hockey est démarrée! Nous savons à quel point les Canadiens aiment ce sport, et nous voulions donner à nos invités une autre occasion amusante d'interagir avec leurs équipes et leurs joueurs préférés tout au long de la saison 2020-2021 de la LNHMD », déclare Matt Moore, chef du numérique et de FidéliTim chez Tim Hortons. « Les invités qui participent au Défi de hockey de la LNHMC sur notre appli ont une chance de gagner des prix attrayants chaque jour où un match est disputé. »

La première moitié du Défi de hockey de la LNHMC de Tim Hortons a lieu du 13 janvier au 7 mars. Pour obtenir plus d'informations et consulter les règlements, veuillez visiter le https://www.timhortons.ca/defi-de-hockey-de-la-lnh-de-tim-hortons.

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada, et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir plus de renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.com.

NHL, l'emblème NHL, LNH, et l'emblème LNH, sont des marques de commerce déposées, et le nom et le logo du Défi de hockey de la LNH sont des marques de commerce de la Ligue nationale de hockey. © LNH 2021. Tous droits réservés. AJLNH et le logo de l'AJLNH sont des marques de commerce de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. © AJLNH. Tous droits réservés.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: veuillez communiquer avec : [email protected]