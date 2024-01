LONGUEUIL, QC, le 17 janv. 2024 /CNW/ - L'Agence spatiale canadienne (ASC) invite les innovateurs canadiens à participer au défi Aqualunaire, un concours visant la mise au point de technologies destinées à éliminer les contaminants présents dans l'eau de la Lune. Ces innovations pourraient aussi, par ailleurs, faire progresser les procédés actuels de purification de l'eau sur Terre.

L'eau n'est pas seulement essentielle au maintien de la vie, elle est aussi une ressource critique pour l'exploration de l'espace lointain. Dans le cadre du programme Artemis de la NASA, des agences spatiales cherchent à ce que les êtres humains s'établissent sur la Lune et, un jour, sur Mars. Pour réaliser cet objectif ambitieux, il faut trouver des moyens d'éliminer les contaminants de l'eau de la Lune pour qu'elle puisse servir à la production de nourriture, d'oxygène et de carburant pour fusées. Les innovateurs canadiens ont jusqu'au 8 avril 2024 pour soumettre leur concept et avoir la possibilité de participer aux trois étapes du concours.

L'ASC lance le défi Aqualunaire en collaboration avec Impact Canada , une initiative du Bureau du Conseil privé. L'Agence spatiale du Royaume-Uni organisera parallèlement un concours semblable pour les organisations britanniques.

Citation

« Cette nouvelle ère de l'exploration spatiale exige des développements dans de nombreux domaines d'expertise canadiens, ce qui ouvre des perspectives extraordinaires à nos innovateurs. Avec des initiatives comme le défi Aqualunaire, nous nous préparons au prochain grand pas de l'humanité sur la Lune et assoyons la réputation du Canada en tant que partenaire d'exception dans le domaine spatial tout en développant des solutions durables pour les défis actuels sur Terre. »

L'honorable François-Philippe Champagne, Ministre de l`Innovation, de la Science et de l`Industrie

En bref

Les objectifs du défi Aqualunaire sont les suivants.

Éliminer les contaminants présents dans l'eau extraite du régolite lunaire (sol) pour produire de l'eau utilisable ou du propergol.



Minimiser la consommation d'énergie tout au long du processus de purification de l'eau et la nécessité de se réapprovisionner en eau et en carburant, entre autres.



Séparer les contaminants et créer des sous-produits pour soutenir l'établissement des êtres humains sur la Lune.

Le grand prix sera attribué en 2026 à l'issue de trois étapes :

étude conceptuelle



preuve de concept



développement de prototypes

Le montant total des subventions accordées pour toutes les étapes du défi peut atteindre un million de dollars.

Le défi Aqualunaire est le troisième concours lancé par l'ASC et Impact Canada, après le Défi de l'alimentation dans l'espace lointain , organisé en étroite collaboration avec la NASA, et le Défi des soins de santé dans l'espace lointain . Les gagnants de ces deux défis seront annoncés en 2024.

Agence spatiale canadienne - défi Aqualunaire

Impact Canada - défi Aqualunaire

Défi de l'alimentation dans l'espace lointain

Défi des soins de santé dans l'espace lointain

