OTTAWA, ON et GATINEAU, QC, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le CRTC publie son Plan stratégique : Brancher la population canadienne grâce à la technologie et à la culture. Le plan décrit en détail les priorités du CRTC en mettant l'accent sur les résultats tangibles pour les Canadiens.

L'an dernier, le CRTC a publié ses domaines d'intervention prioritaires. Le Conseil a réalisé des progrès dans ces domaines prioritaires, notamment en :

mettant en œuvre une approche renouvelée en matière de concurrence et d'investissement dans les services Internet et les services de téléphonie cellulaire, ce qui a contribué à la création de nouvelles offres à des prix plus abordables pour les Canadiens;

contribuant à améliorer la connectivité dans les communautés rurales, éloignées et autochtones, notamment en favorisant le déploiement de l'accès à Internet haute vitesse à certains Canadiens pour la première fois;

faisant progresser la mise en œuvre de la Loi sur la radiodiffusion modifiée en lançant neuf consultations publiques et en publiant quatre décisions, dont une qui exige que les services de diffusion continue en ligne contribuent environ 200 millions de dollars par année au système canadien de radiodiffusion;

Le Plan stratégique s'appuie sur ces progrès en continuant de prioriser les dossiers ayant le plus grand impact sur la population canadienne en :

appuyant la concurrence et l'investissement pour offrir des services Internet et de téléphonie cellulaire fiables, abordables et de grande qualité;

modernisant le cadre de radiodiffusion du Canada et en créant un cadre de négociation pour la mise en œuvre de la Loi sur les nouvelles en ligne ;

et en créant un cadre de négociation pour la mise en œuvre de la ; Investissant dans le CRTC pour mieux servir la population canadienne.

Le Plan stratégique donne plus de détails sur ce que le CRTC fera pour faire progresser ces domaines prioritaires.

Faits en bref

Le CRTC est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui réglemente le secteur canadien des communications dans l'intérêt public. Le CRTC tient des consultations publiques sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion et prend des décisions fondées sur le dossier public.

Liens connexes

Plan stratégique : Brancher la population canadienne grâce à la technologie et à la culture

